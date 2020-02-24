Москва, , 11:23 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации разрабатывают Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Русского биометрического общества Данила Николаев, а также подтвердил советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский.

Планируется, что в систему ФИСБУ будет встроен искусственный интеллект, который способен распознавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела.

В ближайшее время планируется провести опытно-конструкторскую работу для разработки системы. Внедрение ФИСБУ планируется до конца 2021 года.

Первые элементы системы начнут работать в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве, и технология получит финансирование из бюджета этого проекта, отметил Овчинский.

Также Овчинский рассказал, что тестирование данной системы станет одним из проектов «регуляторной песочницы» для развития технологий искусственного интеллекта. Ранее соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думой.