Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области зафиксирован рост уровня подростковой преступности. Количество преступлений, совершённых детьми в 2019 году, увеличилось на 11,4%. Тревожную статистику в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области привёл начальник регионального управления МВД России Олег Агарков, передаёт ИА REGNUM.

В период с января по декабрь 2019 года подростки совершили 1 тыс. 175 преступлений. Большинство нарушителей закона — дети в возрасте 16−17 лет (662 человека).

ИА REGNUM отмечает, что в 2018 году на Дону удалось «добиться снижения числа преступлений, совершённых с участием несовершеннолетних, на 1,9%». Эти данные приведены в докладе по итогам работы областной межведомственной комиссии и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2018 год. По информации членов комиссии, подростки в основном совершают кражи, грабежи и угоны.

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