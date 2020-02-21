Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В 2019 году зарегистрировано на 10% больше преступлений, произошедших на территории Ростовской области, чем в 2018 году. Об этом в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области сообщил начальник регионального управления МВД России Олег Агарков, передаёт ИА REGNUM.

По словам спикера, в период с января по декабрь 2019 года было зарегистрировано почти 61 тыс. преступлений. Рост уровня преступности на Дону связан с увеличением преступлений, совершённых с использованием информационных технологий.

Стоит отметить, что в 2018 году уровень преступности на Дону снизился на 6,2% по сравнению с предшествующим 2017 годом.