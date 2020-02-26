Москва, , 08:27 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, президент РФ Владимир Путин выступит на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, сообщается на сайте Кремля.

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В ходе заседания участники подведут итоги оперативно-служебной деятельности МВД за 2019 год.

Глава государства выступит перед сотрудниками МВД и определит основные направления работы на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин принимал участие в заседании коллегии ФСБ .

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