Великий Новгород, , 13:57 — REGNUM Общая раскрываемость преступлений в 2019 году в Новгородской области снизилась на 7,9% и составила 49,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 января, в прокуратуре региона.

«По материалам прокурорских проверок, направленных в органы предварительного расследования, возбуждено 117 уголовных дел, отменено свыше 18 тыс. незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и около 3,5 тыс. постановлений об их приостановлении и прекращении», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранительными органами области выявлено 484 преступления экономической направленности, что на 2,5% больше, чем в прошлом году.

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В целом в регионе по итогам 2019 года преступность выросла на 0,2% — общее количество зарегистрированных преступлений достигло 10 909 (на 22 факта больше, чем в 2018 году).

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