Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает Северную столицу одним из самых безопасных городов в России. Об этом он заявил 30 января на заседании коллегии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в присутствии заместителя главы МВД Аркадия Гостева, начальника Главка Романа Плугина и прокурора Петербурга Сергея Литвиненко.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в 2019 году в Петербурге зарегистрировали 903 преступления на 100 тыс. человек, а уровень в среднем по России — 1379 преступлений на 100 тыс. человек.

«Петербург один из самых безопасных городов России. Общий уровень преступности, как и число преступлений, в нашем городе в прошлом году снизились. Эти показатели у нас значительно лучше, чем в среднем по России», — сказал Александр Беглов.

В 2020 году петербургский бюджет выделит для полиции 450 млн рублей на ремонт помещений и автомобили. Всего на госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на период до 2023 года в городском бюджете предусмотрено свыше 5,5 млрд рублей.

За последнее время за счет средств города было установлено более 35 тыс. видеокамер, которые, как полагает Беглов, уже показали свою эффективность в борьбе с терроризмом, экстремизмом, в снижении подростковой преступности и борьбе с нелегальной миграцией.

«Социологические опросы показывают, что более 80% жителей города удовлетворены уровнем личной безопасности и правопорядка. В этом, прежде всего, заслуга полиции», — подчеркнул Александр Беглов.

В прошлом году в Петербурге почти на 20% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Их удельный вес составляет 1,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год в Петербурге было зафиксировано 48 тыс. 627 преступлений, тяжких и особо тяжких из них — 16 тыс. 750, или около 34%. В целом это на 5,4% меньше, чем за 2018 год.

Более того, показатели по ряду тяжких преступления оказались ниже, чем в советское время. Если в 2019 году в Петербурге было совершено 139 убийств, то в 1980-е годы в Ленинграде в среднем за год убивали порядка 200 человек. К этому уровню, после огромного роста в 1990-х и 2000-х годах, статистика вернулась только к середине 2010-х годов.

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