Москва, , 10:21 — REGNUM Следствие по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших сотрудников полиции, должно вестись тщательно и без суеты. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что по этому делу «работают правоохранительные органы, кто-то уволен, кто-то сейчас задержан».

«Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее», — сказал Путин, добавив, что это требует времени.

Как сообщало ИА REGNUM, пять бывших сотрудников полиции обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»). По версии следствия, летом 2019 года они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

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