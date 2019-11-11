Ночь 11 ноября разделила Боливию на «до» и «после». После тог, как президент этой страны Эво Моралес на фоне протестов ушел в отставку, свои полномочия сложило все высшее руководство страны. Власть в Боливии перешла ко второму зампредседателя сената Жанин Аньес, которой предстоит принять отставки и согласовать дату выборов.

Мексика и Венесуэла, по данным Reuters, считают все эти события государственным переворотом. Ранее власти Кубы также назвали произошедшее в Боливии насильственным и трусливым госпереворотом.

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