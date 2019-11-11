Ла-Пас, , 00:46 — REGNUM Главнокомандующий ВС Боливии Уильямс Калиман призвал граждан «отказаться от насилия и беспорядков» после предложения президенту Эво Моралесу уйти в отставку, 10 ноября передает агентство Reuters.

Военные Боливии обратились к президенту Моралесу с требованием уйти в отставку, чтобы «восстановить мир и сохранить стабильность». Почти сразу после этого Моралес объявил о досрочном уходе с поста и проведении новых выборов.

Несколько недель отставки Моралеса и новых выборов добивалась боливийская оппозиция во главе с бывшим президентом Карлосом Месой, который официально проиграл президентские выборы 20 октября.

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