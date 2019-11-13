13 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Моралеса свергли практически как на Украине. Его предало не только армейское командование и руководство силовых структур, бежать с корабля начали представители администрации и руководство крупнейшего в стране профсоюза. В результате власть пала, а самому Моралесу пришлось искать политического убежища в Мексике.

Александр Запольскис, , 08:16 — REGNUM Среди обычной публики принято считать, что разные там революции и перевороты происходят как бы сами собой. Кинематограф добавляет в это представление идею о роли личности в истории. Мол, вот однажды появился такой человек, который изменил мир исключительно масштабами своей личности и своими волевыми качествами. Картинку завершает пресса, создающая впечатление, что есть места, где местные просто не умеют жить иначе, потому революции у них — самое обычное дело.

Захватническая политика США Иван Шилов © ИА REGNUM

На первый взгляд, переворот в Боливии выглядит точнейшим тому подтверждением. Правившего страной на протяжении 14 лет и в очередной раз победившего на общенациональных выборах (47% голосов) президента Эво Моралеса в результате переворота «по украинской схеме» сверг Луис Фернандо Комачо.

Моралес происходит из местного племени аймара и является первым представителем коренного населения на высшем руководящем посту. Он опирался на национальные меньшинства, бедноту и средний класс и выступал за популярные в регионе социалистические идеи.

Племя аймара Vera Bolkovic

Тогда как Комачо мало того что миллиардер, он фактически является своего рода сильным и самостоятельным бароном в регионе Санта-Крус, имеющим даже нечто вроде собственной армии. Придерживается крайне правых убеждений, вплоть до откровенного фашизма.

Казалось бы, дело в Латинской Америке обыденное. Экономика там традиционно экспортно ориентирована. Львиная доля ее доходов оседает в руках узкого круга элиты, сформированной преимущественно из бывших колонизаторов. Все остальные, особенно индейское население, с экспорта мало что получают. Да и в производственных процессах не участвуют. Отсюда и классическое распределение идеологических предпочтений.

Все это действительно так, за исключением одного момента, в корне изменившего все. Имя ему — литий, две трети мировых запасов (58%) которого сосредоточено в треугольнике между Аргентиной, Чили и Боливией. Литий — материал специфический. Он как бы весьма необходим современной промышленности, но при этом совокупный спрос на него не превышал 20−25 тыс. тонн в год.

Солончак Уюни. Боливия — от 50 до 70 % мировых запасов Лития находится в этом озере Luca Galuzzi

Но ближе к концу первого десятилетия нынешнего века пришел Маск и сказал, что через два десятка лет весь мир будет ездить только на электромобилях. В доказательство чему запустил проект Tesla. Мир изумился и поверил. Так началась электрическая гонка, вылившаяся в резкий рост спроса на аккумуляторы, в основе конструкции которых как раз и лежит тот самый литий.

В результате объемы его добычи за десять лет удвоились (до 38 тыс. т.), а цена за тонну подскочила с 1670 евро в 1998-м до 12 900 евро в 2018-м. С издержками на логистику Китаю он обходится вообще ближе к 20 тысячам.

Литий Dnn87

А тут пришел «какой-то индеец» с его социализмом. Да еще прыткий, устроивший в Боливии национализацию месторождений, чем лишил миллиардера изрядной части его доходов. И мало того, имевший наглость в июле текущего года посетить с визитом Москву, где провел успешные переговоры о сотрудничестве и инвестициях в развитие горнодобывающей отрасли страны.

Что и стало последней каплей. Схожесть реализованной схемы перехвата власти с киевским Майданом более чем убедительно указывает на руководящую и направляющую роль США. Рост левых настроений на заднем дворе «Америки для американцев» Вашингтон, конечно, раздражал, но в целом устраивал. Так как боливийцы в любом случае были бы вынуждены продавать свой литий, за неимением особо других вариантов. Но допустить закрепление там российского капитала означало прямую угрозу реализуемому в настоящее время проекту формирования из обеих Америк замкнутой на Вашингтон отдельной автаркии.

Владимир Путин и Эво Моралес в Кремле. 2018 Kremlin.ru

И Моралеса свергли практически как на Украине. Его предало не только армейское командование и руководство силовых структур, бежать с корабля начали представители администрации и руководство крупнейшего в стране профсоюза. В результате власть пала, а самому Моралесу пришлось искать политического убежища в Мексике.

Впрочем, судя по нарастанию масштаба гражданских беспорядков, Пиночет из Комачо тоже вышел сильно не очень. Дело явно идет к полномасштабной гражданской войне. Но в главном, надо признать, Соединенные Штаты успеха добились. Про любые российские проекты в Боливии, тем более со стратегически важным литием, теперь можно забыть. Америка, она все же для американцев. Хотя и не для всех, но это уже технические мелочи.