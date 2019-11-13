Богота, , 09:02 — REGNUM Самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо из Колумбии сообщил, что признает передачу полномочий президента Боливии второму вице-спикеру Палаты сенаторов Жанин Аньес. Об этом он написал 12 ноября на своей странице в Twitter.

«От лица законного правительства Венесуэлы признаю Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, взявшую на себя обязанность руководить конституционным переходом через президентские выборы», — сообщил Гуайдо.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября бывший президент Боливии Эво Моралес после ухода со своего поста покинул Боливию и прибыл Мексику, где ему предоставили политическое убежище. И.о. президента объявила себя представляющая оппозицию Аньес. Ее претензии на президентский пост одобрил Конституционный суд Боливии, а Моралес назвал такую передачи власти незаконной.