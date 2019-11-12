Мехико, , 20:48 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что на него готовилось покушение. Соответствующее заявление боливийский лидер сделал после того, как самолёт ВВС Мексики доставил его в Мехико, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«9 ноября, в субботу, когда я приехал в Кочабамбу, один из сотрудников службы безопасности вооруженных сил показал мне сообщения, в которых ему предлагалось сдать меня в обмен на 50 тысяч долларов», — сказал Моралес в аэропорту.

Как отметил бывший президент Боливии, решение Мексики о предоставлении убежища спасло ему жизнь.

Ранее мексиканское ТВ обнародовало кадры с выходящим из самолёта Эво Моралесом. У трапа экс-президента Боливии встречал глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

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