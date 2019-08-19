19 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Безоговорочным ньюсмейкером прошедшей арктической недели можно считать Дональда Трампа. Публикация в The Wall Street Journal о том, что президент США рассматривает возможность приобретения Гренландии, породила мировую реакцию, схожую со снежной лавиной.

Валентин Юшкевич, , 06:11 — REGNUM

Экс-члены правительства Дании (а именно этому государству в качестве автономии принадлежит самый крупный остров Земли), очень по-трамповски оценили новость на своих страницах в Twitter. «Это, должно быть, первоапрельская шутка — но совсем не в сезон!» — написал бывший датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Сама автономия тоже не подкачала: «Гренландия открыта для сотрудничества в области бизнеса, но не для продажи», — ответил МИД от лица гренландских эскимосов.

Историки, со своей стороны, напомнили, что о покупке острова Вашингтон задумывался еще в 1867 году, но тогда США купили Аляску у царской России. Вернулся к этой идее после Второй мировой войны Гарри Трумэн, предложив Дании $100 млн, но получил от Копенгагена отказ.

Ларс Лёкке Расмуссен Кабінет Міністрів України

Наконец, российские военные эксперты разъяснили, что американские шансы приобрести Гренландию близки к нулю, но их военное присутствие в регионе будет расти при любом развитии событий. Во-первых, потому, что с 1950-х годов здесь находилась авиабаза американских ВВС, а во-вторых, это отличное место для размещения береговых станций для слежения за подлодками Северного флота России.

Впрочем, что касается обороноспособности арктических территорий, то здесь у России все в порядке. Наши береговые ракетно-артиллерийские войска к 2021 году полностью перейдут с устаревших береговых ракетных комплексов (БРК) «Редут» и «Рубеж М» на современные «Бастион» и «Бал».

«Бастионы», вооруженные сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» (дальность до 600 км), будут дополняться «Балами» в ближнем бою (дальность до 260 км). Поддержку новым БРК обеспечат самолеты, вертолеты, корабли и подлодки, которые объединены в единый информационный контур.

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Возможно, именно эти новые русские БРК, отлично зарекомендовавшие себя в Сирии, подтолкнули командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригиана к миролюбивому заявлению. По его словам, США вместе с союзниками следят за регулярными российскими военными учениями, но все страны заинтересованы в сохранении спокойной обстановки в Арктике и регионе Северного Ледовитого океана. «Арктика остается критически важной областью для всех нас, и цель каждой страны, я уверен, состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность этого региона, сохранять его стабильность, обеспечивать свободу судоходства, необходимую для всех стран», — заявил Харригиан.

Авиабаза США в Туле. Гренландия Thule.af.mil

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Еще более «толерантную» позицию по отношению к России продемонстрировал на неделе Евросоюз. Центр европейской политической стратегии при Еврокомиссии опубликовал доклад об обновленной европейской стратегии в Арктическом регионе, которая заключается в том, чтобы расширять сотрудничество со всеми ключевыми членами Арктического совета (прежде всего, Россией и США), а также странами-наблюдателями (особенно Китаем).

«Наращивание Россией военной мощи должно рассматриваться в более широком контексте реорганизации военных сил, и эта мера, по-видимому, во многом носит не наступательный, а оборонительный характер, её целью в первую очередь является защита российских границ и национальных интересов в Арктике», — говорится в документе.

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Пожалуй, лучшую приверженность России к мирному освоению Арктики продемонстрировал визит министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла во Владивосток.

«Необходимо обратить внимание на совместное развитие Севморпути, что откроет больше возможностей для России и Индии. Хотим обратить внимание на разработку нефтегазовых месторождений. Готовы проводить разведочные работы в Арктической зоне», — сказал Пиюш Гоял, назвав Россию «доверительным партнером в сфере энергетики» и добавив, что Индия стремится основывать свою экономику полностью на газе.

Здесь же во Владивостоке вице-премьер правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о готовности системы преференций для проектов в Арктике: «ТОРы себя оправдали, Свободный порт Владивосток себя оправдал. Сейчас подготовили систему преференций на Арктику, я считаю, что она совершенней. Мы ее еще не приняли, будем докладывать президенту. Но мы учли недостатки, которые видим в сложившейся системе», — сказал Юрий Трутнев.

На российской военной базе в Арктике Mil.ru

Однако оптимизм вице-премьера пока не поддержан профильными министерствами. Проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», который разрабатывается Минвостокразвития с апреля 2019 года, уже можно называть многострадальным. Во всяком случае, он дважды возвращался из правительства в Минвостокразвития на доработку. Сейчас проект снова находится в правительстве и, по данным ИА REGNUM не получает поддержку в Минфине.

На неделе, уже традиционно для себя, не прошел мимо арктической проблематики и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Сначала, 13 августа, он сообщил о завершении исследования для подачи заявки в соответствующую комиссию ООН на расширение границ российского арктического шельфа. Но, также как и в ноябре 2018 года, уверенности в успехе не выразил: «Этим летом мы сделаем необходимые исследования по хребту Гаккеля и предоставим всю необходимую информацию. Удовлетворит ли она комиссию (ООН) — это второй вопрос…», — сказал Дмитрий Кобылкин.

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Затем, 15 августа, в развернутом интервью «Ведомостям», глава Минприроды сообщил, что его ведомство разработало проект программы геологического изучения Арктической зоны России, на которую ежегодно потребуется 3,7−4,1 млрд руб. из госбюджета и в десять раз больше частных инвестиций — 37,5−47 млрд руб. Правда, посвященные читатели могут задаться справедливым вопросом, где найдутся эти частные инвесторы-недропользователи, если сам Дмитрий Кобылкин всего неделю назад говорил, что на геологоразведку они «в очередь не стоят».

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Впрочем, в своем интервью он призвал вообще не ставить «разработку арктических запасов во главу угла», сделать акцент на эффективность нефтегазовой добычи в традиционных, уже разведанных местах и подождать с арктическим шельфом 10−15 лет, когда у нас появятся необходимые технологии.

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Представляется, что дилемма «разрабатывать или подождать» вызовет немало споров. В отличие от вопроса — соблюдать или не соблюдать при разработке экологические нормы. В этом смысле обращает на себя внимание совместная инициатива Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и Кольского научного центра РАН, которые презентовали в Мурманске интерактивную карту экологических проблем Баренц-региона.

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И в завершение о приятном. По версии британского издания Wanderlust, Северный морской путь занял 18 место в списке двадцати самых интересных круизных маршрутов планеты.