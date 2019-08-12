Москва, , 17:16 — REGNUM

Министерство обороны России приступило к созданию в Арктике маневренных отрядов, состоящих из береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» и морской пехоты.

Дальнобойные противокорабельные ракетные комплексы всегда считались основой российской береговой обороны. В их задачу входит нанесение решающего удара по боевым кораблям противника, подошедших к берегу. До недавнего времени всоставе российских береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) находились устаревшие БРК «Редут» и «Рубеж». Сейчас на их место поступают современные БРК «Бастион» и «Бал». Уже к 2021 году ВМФ России должен полностью перейти на их эксплуатацию.

В перевооруженных бригадах будет находиться по 3−5 дивизионов с «Бастионами» и 1−2 — с «Балами». В 2016 году ими вооружили 536-ю бригаду Северного флота на Кольском полуострове. «Бастион» вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», которые способны поражать цели на дальности до 600 км. В случае необходимости они могут прикрыть военные базы на островах Северного Ледовитого океана.

Установлены новые БРК и в других точках Арктики, что обеспечивает безопасность Охотского моря, Чукотки, Камчатки, острова Сахалин, Приморья и других территорий.

Со своей стороны БРК «Бал» поддерживает дальнобойный «Бастион» в ближнем бою. Он предназначен для контроля прибрежных зон, проливов и морской акватории вокруг военно-морских баз. Ракеты БРК «Бал» поражают цели на расстоянии до 260 км.

Поддержку новых БРК обеспечивают самолеты, вертолеты, корабли и подлодки, которые объединены в единый информационный контур.

Боеспособность подобных войсковых соединений уже была успешно апробирована в этом году на Камчатке. В ходе первых учений маневренный отряд, под прикрытием морской пехоты и подразделения снабжения, десантировался с корабля в малолюдных заполярных районах и смог автономно действовать в течение нескольких месяцев.

Боевой опыт Сирии показал, что «Бастионы» также успешно действуют по стационарным и «ограниченно подвижным» наземным целям — аэродромам, вертолетным площадкам и артиллерийским батареям, пунктам управления, радиолокационным станциям.

«В северных широтах по климатическим и природным условиям невозможно создавать большие группировки. Здесь не развернешь танковые армии или другие крупные войсковые объединения. Одна из основных угроз на этом направлении — боевые корабли, которые могут подойти к арктическому побережью для нанесения ударов. И постоянно перемещающиеся мобильные противокорабельные комплексы «Бастион» становятся тем самым оружием, которое будет отпугивать и удерживать противника на дистанции». — отметил военный эксперт «Известий» Владислав Шурыгин.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о развертывании комплексов «Бал» на побережье Баренцева моря (полуостров Средний). Первые стрельбы запланированы на осень 2019 года.