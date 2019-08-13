Вашингтон, , 22:16 — REGNUM

В ходе состоявшегося телефонного брифинга для журналистов командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявил, что все страны заинтересованы в сохранении спокойной обстановки в Арктике и регионе Северного Ледовитого океана.

Российские военные в Арктике Mil.ru

На вопрос о проведении в этом регионе регулярных российских военных учений, Харригиан подчеркнул, что США вместе с союзниками следят за деятельностью России.

«Наша осведомленность и способность отслеживать всю эту деятельность находятся на очень хорошем уровне. Мы обладаем отличными возможностями для обеспечения того, что наши силы занимают надлежащие позиции. В данный конкретный момент я вовсе не обеспокоен эскалацией. Наши летчики хорошо подготовлены, они четко понимают, в чем заключаются наша задача с точки зрения патрулирования воздушного пространства и пути его осуществления», — приводит слова генерала ТАСС.

Помимо готовности «защищаться и сдерживать любую активность России» Харригиан добавил: «Арктика остается критически важной областью для всех нас, и цель каждой страны, я уверен, состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность этого региона, сохранять его стабильность, обеспечивать свободу судоходства, необходимую для всех стран».

Отметим, что в настоящее время российский Северный флот проводит крупные учения в арктических водах, включающий учебные ракетные стрельбы в Северном море, защиту от условных террористов нефтеплатформы «Приразломная», поиск подлодок и нейтрализацию условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей и выполнение других задач.

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Еще более масштабным обещает стать стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», в ходе которого на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады, а группы российских ВДВ и спецназа отработают десантирование на арктические острова, лежащие вдоль Северного морского пути.