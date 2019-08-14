Мурманск, , 12:05 — REGNUM

Центр европейской политической стратегии при Еврокомиссии опубликовал доклад об обновленной европейской стратегии в Арктическом регионе. Его авторы делают вывод о том, что в складывающихся условиях Евросоюзу необходимо расширять сотрудничество со всеми ключевыми членами Арктического совета, прежде всего Россией и США, а также странами-наблюдателями, особенно Китаем.

«Поскольку Арктика оказывается в фокусе экономико-геополитической конкуренции и всё чаще признаётся её центральная роль для выживания человека и планеты, Евросоюз должен наращивать взаимодействие с приарктическими государствами и другими заинтересованными сторонами», — приводит текст документа RT.

В обновленной стратегии особое место уделено выстраиванию взаимоотношений с Россией, с которой предлагается «избирательно взаимодействовать» в областях, представляющих общий интерес.

«В арктическом регионе это такие области, как мир и стабильность, охрана окружающей среды, образование и наука, здравоохранение, культура, транспорт, управление совместными рыбными запасами, поисково-спасательные операции и ядерная безопасность», — указано в докладе.

При этом авторы доклада делают вывод о том, что, несмотря на свое военное присутствие, Москва стремится сохранить статус Арктики как «регион мирного сосуществования».

«Наращивание Россией военной мощи должно рассматриваться в более широком контексте реорганизации военных сил, и эта мера, по-видимому, во многом носит не наступательный, а оборонительный характер, её целью в первую очередь является защита российских границ и национальных интересов в Арктике», — говорится в документе.

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По словам аналитиков Брюсселя, подтверждением этому является приверженность России нормам международного (в частности морского) права, о чем говорит ее шаг по согласованию с США шести новых и более безопасных двусторонних морских маршрутов в Беринговом проливе.