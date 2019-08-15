Москва, , 11:21 — REGNUM

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о том, что его ведомство разработало проект программы геологического изучения Арктической зоны России (АЗР) для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути. В своем интервью газете «Ведомости» он сообщил, что на ее реализацию ежегодно потребуется более 37 млрд рублей частных инвестиций.

«Минприроды уже разработало проект программы геологического изучения в целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути. Ее годовое финансирование — 3,7−4,1 млрд рублей из бюджета. За счет средств недропользователей — в 10 раз больше: 37,5−47 млрд рублей в год», — отметил глава Минприроды.

По его словам, речь идет как о жидких, так и твердых полезных ископаемых, а в качестве исполнителей работ должны будут выступить Федеральное агентство по недропользованию («Роснедра»), «Росгеология», а также компании-недропользователи.

Кроме того, Дмитрий Кобылкин призвал не ставить «разработку арктических запасов во главу угла», а делать акцент на эффективность нефтегазовой добычи в традиционных, уже разведанных местах, для чего «подключать мозги — науку, делать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — ИА «REGNUM»)».

По словам Дмитрия Кобылкина разрабатывать в настоящее время на арктическом шельфе огромные запасы газа (50 трлн. куб. м) нецелесообразно: «Приступать к их разработке сейчас не имеет смысла. Через 10−15 лет у нас будут другие технологии. И сейчас нам не нужно рвать когти и бежать туда, рискуя получить техногенную аварию просто потому, что нет технологий».

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Напомним, что 13 августа Дмитрий Кобылкинзаявил о намерении Российской Федерации расширить границы арктического континентального шельфа, для чего завершить необходимые исследования и направить соответствующую заявку в комиссию ООН.