Мурманск, , 16:30 — REGNUM

Сегодня, 15 августа, в Мурманске Проектный офис развития Арктики (ПОРА) открыл свое структурное подразделение — Лабораторию устойчивого развития, которая будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в Мурманской области.

В ходе открытия состоялось представление интерактивной карты экологических проблем Баренц-региона (www.barentsmap.com), над которой совместно работали специалисты ПОРА и Кольского научного центра РАН.

«Теперь каждый житель региона сможет узнать о том, какие предприятия сосредоточены на территории, как именно они влияют на экологию и что делается для улучшения ситуации. На момент запуска мы описали и систематизировали свыше 300 объектов. Наш проект — это площадка для информирования мирового сообщества» — прокомментировал назначение интерактивной карты советник председателя Кольского научного центра РАН, Владимир Маслобоев

По словам ученого для наглядности в карту интегрированы данные «Полярного индекса Баренц-региона» — рейтинга устойчивого развития компаний и территорий, который создан ПОРА совместно с экономическим факультетом МГУ.

Говоря об актуальности открытия Лаборатории устойчивого развития, ее руководитель — зам. директора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Евгений Боровичев отметил, что: «Мурманск — это и ворота в Арктику, и центр Баренц-региона. В регионе активно развиваются горнодобывающая отрасль, металлургические заводы-гиганты, добыча углеводородов. Природа здесь крайне ранима, поэтому проблемам устойчивого развития нужно уделять первостепенное значение. Нам здесь жить, именно поэтому Лаборатория устойчивого развития открылась в Мурманске».

Напомним, что Проектный офис развития Арктики (ПОРА) создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России. ПОРА является базовой площадкой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года.