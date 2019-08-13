Москва, , 12:26 — REGNUM

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил о намерении Российской Федерации завершить исследования, позволяющие рассмотреть заявку нашей страны по расширению границ арктического шельфа.

«Этим летом мы сделаем необходимые исследования по хребту Гаккеля и предоставим всю необходимую информацию. Удовлетворит ли она комиссию (ООН) — это второй вопрос. Те пробелы, которые, как они считают, нужно подтвердить, мы эту работу сделаем. Экспедиция пошла, работа профинансирована. Завершение — по окончанию летнего периода времени», — цитирует ТАСС слова главы Минприроды.

Напомним, что в ноябре 2018 года Дмитрий Кобылкин скептически относился к возможности добиться положительного решения ООН по расширению границ российского континентального шельфа в Арктике и указывал на то, что соответствующая комиссия пытается найти повод для отказа.

«Не скажу, что они придираются, но они всё больше и больше задают вопросов, просят нас доказать. Хотя в принципе геологически мы уже давным-давно всё доказали и про хребет Ломоносова, и про поднятие Менделеева, и котловину Подводников. Это непростой вопрос, это больше вопрос дипломатии, наверное», — говорил Дмитрий Кобылкин.

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По мнению экспертов за счет расширения границ потенциальные запасы углеводородов в русской Арктике могут увеличиться на 5 млрд т условного топлива.