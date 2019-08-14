Москва, , 12:39 — REGNUM

Политики и общественные организации Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза после серии незаконных акций в Москве и концерта-митинга на проспекте Сахарова 10 августа приступили к массированной информационной атаке на Россию. С очередными требованиями к российским властям, как сообщила радиостанция «Эхо Москвы», выступила Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL).

Ещё до окончания расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля и до решения судов AATSEEL, руководствуясь публикациями в социальных сетях и некоторых СМИ, заявляет, что фигуранты дела никаких преступлений не совершали. Профессоры американских вузов напрямую угрожают руководству российских университетов, в которых учатся некоторые задержанные: «Если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам».

Своё обращение они завершают требованиям к российским властям: немедленно освободить всех студентов и «уважать конституцию Российской Федерации».

Ранее британская газета The Times опубликовала материал о концерте-митинге в Москве, преподнеся смысл мероприятия не как выступление за допуск на выборы в Мосгордуму кандидатов, отстранённых от участия из-за массы нарушений в подписях, а как выражение «широкого неудовлетворения» президентом России. Американское издание The Wall Street Journal также старательно переносит региональную московскую повестку на общефедеральный уровень, описывая «хронические экономические проблемы» России из-за введённых США и Европой санкций. Подборку публикаций западных СМИ приводит «Коммерсантъ», общее в них — стремление связать ситуацию на выборах в Мосгордуму с критикой главы российского государства.

Французская Liberation, игнорируя недавние парижские события — кровавые разгоны полицией митингующих «жёлтых жилетов» с жертвами, сотнями раненных и сотнями же арестованных, описывает митинг-концерт 10 августа и при этом использует явные преувеличения. Так, например, по мнению французских журналистов, многие рэперы и блогеры призывали к участию в концерте вместе с ними, но на сцене в тот день пели лишь Фэйс, «Кровосток» и «Айспик», а рэпер Оксимирон и блогер Юрий Дудь, которые действительно призывали на митинг-концерт, появились в толпе, но быстро покинули её. Говоря о численности оппозиции в Москве, газета заявляет, что «большинство ее молодых лидеров уже за решеткой», но по факту в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках задержано 12 человек, которых никто лидерами оппозиции не считает. «В качестве ответной реакции власти выбрали дубинки», — снова забывает о разгроме «жёлтых жилетов» Liberation.

Напомним, конгрессмен США Стени Хойер (Демпартия) также открыто поддержал участников незаконных митингов в Москве. Политолог Юрий Самонкин обратил внимание, что ни Штаты, ни ЕС при этом совершенно не интересуют допущенные незарегистрированными кандидатами нарушения — «они нашли формальный повод, чтобы снова начать давление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов предположил, что митинги в Москве напрямую режиссируются из-за рубежа. «Нам очень трудно думать, что это не шоу. Это всё проплаченный спектакль», — заявил он на заседании комиссии 8 августа.

Климов привёл факты использования США коммерческих лоббистских структур для активизации протестных настроений в России. Лоббисты, в частности, пытались воздействовать на членов Совета по правам человека при президенте РФ и на сотрудников высших учебных заведений России.

По словам сенатора Людмилы Боковой, структуры США и ЕС стали использовать «серые схемы» для финансирования прозападных НКО в России. Деньги им переводятся либо через сторонние российские учреждения, либо через физические лица — такие факты присутствуют и в материалах дела об отмывании одного миллиарда рублей сотрудниками ФБК Алексея Навального.

Примерами иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе — в ситуацию с московскими выборами, в российском МИДе назвали прямые призывы зарубежных СМИ и диппредставительств к участи в незаконных акциях 3 августа — схему несогласованных шествий опубликовало Посольство США, плакат «Москва, выходи!» был размещён на официальной странице немецкого издания Deutsche Welle, финансируемого из бюджета Германии.

Отмечено и участие граждан США в концерте-митинге 10 августа. Сенатор Андрей Климов также заявил, что реклама концерта-митинга активно продвигалась в пуш-уведомлениях сервиса YouTube. «Эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», — сказал Климов.

Напомним, согласованная акция в Москве 10 августа прошла в формате концерта-митинга с участием популярных среди подростков и молодёжи исполнителей «Кровосток», Фэйс и IC3PEAK. После завершения согласованного мероприятия часть его участников после соответствующего призыва со сцены устроила незаконное шествие по центру Москвы, которое было пресечено правоохранительными органами. По оценке ГУ МВД, участие в концерте-митинге приняли 20 тысяч человек. Представители организаторов акции называют иную цифру — в 2,5 раза больше, однако данные наблюдателей и американской системы подсчёта численности мероприятий опровергают эти сведения.

Инициаторами митингов и шествий в Москве стала группа незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму — в их подписных листах были выявлены многочисленные нарушения, в том числе данные несуществующих избирателей, поддельные подписи и «мёртвые души».