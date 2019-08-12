Москва, , 17:24 — REGNUM

В воскресенье, 11 августа, пользователь ВКонтакте Антон Цаплин опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором прекрасно все.

Во-первых, в самом начале его он простодушно сообщает, что пришел 10 августа на проспект Сахарова «на концерт Кровостока», тем самым солидаризируясь с утверждением политолога Марата Баширова, предположившим, что в субботу люди на проспекте Сахарова искали скорее зрелищ, чем возможности выразить свою политическую позицию.

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«Громко, но, на самом деле, все так и было: пришел на концерт Кровостока на Сахарова — звук г…, кстати ‑ и после проехал…», — пишет Антон Цаплин.

Далее молодой человек расписывается в полном отсутствии мотивов в плане поддержки протестующих: «Пошел по делам после, наткнулся на толпу протестующих, стало интересно… пока глазел, выгрузились омоновцы и упаковали всех и меня заодно по автозакам».

То есть, в круг страдальцев за справедливость и свободные выборы, за «Допускай!» и «Отпускай!» вполне себе можно попасть и досужему зеваке, которому просто «стало интересно».

В дальнейшей цепи драматических событий возникают новые действующие лица, которые, на первый взгляд, ведут себя поперек логики.

«Хз как себя вести там, никто не знает, но в автозаке оказалась женщина, которая провела инструктаж ребятам как обдурить ментов. Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол, и как избежать ответственности. Звать ее Татьяна Бренник, клевая тетка, юрист, еще и гражданка США (дала сфоткать свой паспорт, чтоб не сомневались). Инструктаж снял на видео, может кому пригодится на будущее. *Кстати, помогло — отпустили», — завершает свое повествование Антон Цаплин.

При этом он щедро выкладывая на просторы соцсети видео — инструктаж, который более всего напоминает беседу вожатой с подопечными в летнем лагере перед приездом телевизионщиков: «все писать под протокол, воздух не сотрясать, только протокол, другого не дано, протокол об административном задержании вы можете оспорить, у вас 10 дней на его оспаривание… Вам должны отказать все вплоть до Верховного суда, тогда у вас остается право…» звучат здесь как «белый верх, черный низ, не зевать, в носу не ковыряться. Кто не обкакается, тому вечером шоколадка».

И ни малейшей уверенности в том, что Татьяна Бренник оказалась в автозаке случайно, или бросилась в него наперекор росгвардейцам с целью не оставить страдальцев за идею без своей поддержки нет.

Все это выглядит как абсолютно сознательная провокация, особенно на фоне призыва посольства США к своим гражданам «избегать демонстраций», опубликованном на сайте посольства США накануне митинга 10 августа, и по сути являвшейся рекламой самого мероприятия.

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Простодушное видео случайного наблюдателя, который скоро сможет претендовать на позицию «страдальца за народ», трудно расценить иначе, чем доказательство иностранного вмешательства в выборы в России. Причем как прямое доказательство, не допускающее интерпретаций. Но, пусть пока это только предположение, ответ на подобный поступок может быть вполне однозначным.

Во всяком случае, сенатор Андрей Климов еще 8 августа предупреждал о том, в работе с российскими и, в частности, московскими избирателями задействована одна из десятка крупнейших лоббистских организаций США компания Akin Gump. Он заявил, что комиссия обладает доказательствами того, что лоббисты пытались воздействовать на отдельных членов Совета по правам человека при президенте РФ и на сотрудников высших учебных заведений России.

Андрей Климов напомнил, что ещё 30 мая возглавляемая им комиссия сделала вывод о намерении США и их партнёров воспользоваться выборами в России для попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. «К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились», — заявил сенатор.

Эти и другие факты вмешательства в российские выборы со стороны иностранных государств, по словам Андрея Климова, ставят под сомнение самостоятельность действий организаторов незаконных митингов в Москве.

«Не спланированные ли это мероприятия, не шоу ли это? Нам очень трудно думать, что это не шоу. После того, как мы прочитали, что планируется делать и на какие деньги. Это всё проплаченный спектакль», — выразил уверенность Андрей Климов.

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