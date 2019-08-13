Москва, , 18:02 — REGNUM

Один из лидеров Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер открыто поддержал участников незаконных митингов в Москве. Соответствующее заявление он опубликовал на страницах Facebook.

Политолог и публицист Юрий Самонкин убежден, что каскад митингов «несистемных кандидатов» является попыткой «разбудить в гражданах революционные настроения, а вовсе не борьбой за справедливость». Он подчеркнул, что ранее такие попытки уже предпринимались, например, в 2011 году. По мнению Самонкина, США в последнее время «всё активнее тестируют свои политтехнологии, организуя один госпереворот за другим». «Достаточно посмотреть на Украину или Венесуэлу, — заявил он. — В России такое провернуть сложнее, поэтому они нашли формальный повод — недопуск ряда либеральных кандидатов в Мосгордуму, чтобы снова начать давление. Их совершенно не интересует законность отстранения кандидатов».

Самонин уверен в том, что законы о проведении массовых акций протеста нуждаются в ужесточении. Эта тема сейчас активно обсуждается в Совфеде и Госдуме, отметил он. Политолог отметил, что необходимость ужесточения «обусловлена тем, что незаконные акции несут совершенно реальную угрозу жизни и здоровью обычных граждан. Существующие нормы не способны вразумить буйных активистов и организаторов незаконной деятельности. А слова американского конгрессмена говорят лишь о том, что в США почуяли запах какой-то фантомной возможности повлиять на российские выборы в нужном для себя политическом ракурсе».

Ранее сообщалось, что МИД РФ направит жалобу в официальные представительства США и Германии из-за их вмешательства в российские выборы путем освещения оппозиционных митингов в тенденциозном ключе. Кроме того, представительница российского МИД Мария Захарова потребовала разъяснений от посла США в РФ по поводу публикации на сайте генконсульства маршрута «мирной прогулки» 3 августа.

Также стало известно, что на акции 10 августа была задержана юрист-консультант из США Татьяна Беренник. Она инструктировала активистов, как нужно бороться с полицейскими, что говорить, как избежать наказания и прочее.

По официальным данным ГУ МВД столицы, на митинге-концерте, прошедшем 10 августа на проспекте Сахарова, присутствовало не более 20 тысяч человек. При этом отмечалось, что лишь треть из них имели московскую прописку, а все остальные приехали из регионов России или из-за рубежа.

Лидерами незаконных акций протеста в Москве стали сторонники Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие экс-кандидаты в Московскую городскую думу. Поводом для серии митингов стало решение столичной избирательной комиссии не допустить данных претендентов к выборам из-за массовых нарушений в рамках подписной кампании.