Москва, , 20:41 — REGNUM

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ располагает фактами использования Соединёнными Штатами Америки официальных коммерческих лоббистских структур для воздействия на ход выборов в России, в том числе — в Москве. Об этом на заседании комиссии 8 августа заявил её председатель, сенатор Андрей Климов.

В частности, по словам Климова, задействована одна из десятка крупнейших лоббистских организаций США компания Akin Gump. Он заявил, что комиссия обладает доказательствами того, что лоббисты пытались воздействовать на отдельных членов Совета по правам человека при президенте РФ и на сотрудников высших учебных заведений России.

Климов напомнил, что ещё 30 мая возглавляемая им комиссия сделала вывод о намерении США и их партнёров воспользоваться выборами в России для попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. «К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились», — заявил сенатор.

Эти и другие факты вмешательства в российские выборы со стороны иностранных государств, по словам Климова, ставят под сомнение самостоятельность действий организаторов незаконных митингов в Москве.

«Не спланированные ли это мероприятия, не шоу ли это? Нам очень трудно думать, что это не шоу. После того, как мы прочитали, что планируется делать и на какие деньги. Это всё проплаченный спектакль», — выразил уверенность Андрей Климов.

Ранее на заседании комиссии сенатор Людмила Бокова также заявила, что иностранные государства стали использовать «серые схемы» финансирования НКО в России через сторонние учреждения или физических лиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД России назвали очевидным примером иностранного вмешательства во внутренние дела России прямые призывы иностранных СМИ и диппредставительств к участию в незаконных митингах в Москве.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что у кандидатов, которым было отказано в регистрации по причине большого количества недостоверных данных в подписных листах, изначально не было желания ни собрать подписи, ни попасть в Мосгордуму. Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году. «Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — считает он.