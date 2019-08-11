Москва, , 16:22 — REGNUM

Зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом говорится в заявлении председателя временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.

«В частности, по полученной нами информации на 10 августа, наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве», — подчеркнул сенатор. «Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались, — уточнил он. — Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», — цитирует ТАСС заявление сенатора.

Андрей Климов напомнил, что «подстрекателями в соответствии со статьей 33 Уголовного кодекса РФ признаются лица, склоняющие других к совершению преступлений путем уговора, подкупа и другими способами».

Он также обратил внимание, что Следственный комитет РФ публично разъяснял, что такие деяния уголовно наказуемы.

«Такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний», — констатировал парламентарий.

«Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты останутся без внимания нашей комиссии», — предупредил он.