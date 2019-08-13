Москва, , 20:28 — REGNUM

На концерте-митинге в Москве 10 августа побывали не более 28 000 человек, а без учёта сотрудников правоохранительных органов — не более 25 000, то есть в два раза меньше, чем об этом заявляют представители организаторов акции. Такие данные, как пишет «Московская газета», получены при анализе фотографий с митинга при использовании принятого в США метода подсчёта численности массовых мероприятий, разработанного журналистом Гербертом Джейкобсом.

Молодежь на митинге в Москве 10 августа Георгий Балаков © ИА REGNUM

«Метод Джейкобса» основан на вычислении примерной численности условного квадратного метра площади митинга, исходя из «плотности толпы»: от одного человека на квадратный метр при свободном расположении людей (на расстоянии вытянутой руки друг от друга) до 4−5 человек, стоящих «плечом к плечу». Площадь митинга делится на равные участки определённого размера, который легко высчитывается по картам. Путём простого умножения по формуле Джейкобса определяется общая численность мероприятия.

В случае с концертом-митингом в Москве метод Джейкоба полностью опровергает данные так называемого «Белого счётчика», на которые ссылаются сами организаторы акции: при американском подсчёте получается, что на пр. Сахарова побывали не 50 тысяч, а максимум 28 тысяч человек, включая сотрудников правоохранительных органов, журналистов и прочих служб.

Напомним, что, по официальным данным ГУ МВД по Москве, концерт-митинг на пр. Сахарова 10 августа посетили около 20 тысяч человек. При этом, по оценкам экспертов, лишь 4−5 тысяч из них действительно являлись сторонниками кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму по причине большого количества нарушений в подписных листах. «Думаю, что это незначительная часть, а большая часть пришла просто на концерт — посмотреть на Оксимирона, посмотреть на Дудя. В этом контексте думаю, что людей, которые были прямо заинтересованы в Мосгордуме, вряд ли было больше 4−5 тысяч человек», — заявил политолог Павел Данилин в интервью «ФедералПресс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласованная акция в Москве 10 августа прошла в формате концерта-митинга: на сцене перед пришедшими выступили популярные среди молодёжи и подростков исполнители «Кровосток», Фэйс и IC3PEAK. Блогер-миллионник Юрий Дудь и рэпер Оксимирон, призывавшие людей на мероприятие, также посетили его, но выступать со сцены не стали.

Инициаторами митингов и шествий в Москве стала группа незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму — в их подписных листах были выявлены многочисленные нарушения, в том числе данные несуществующих избирателей, поддельные подписи и «мёртвые души».