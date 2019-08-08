Москва, , 18:50 — REGNUM

Иностранные государства используют «серые схемы» финансирования признанных нежелательными на территории России некоммерческих организаций или НКО, имеющих статус иностранного агента. Об этом 8 августа на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

По её словам, в рамках работы комиссии эксперты анализируют деятельность прозападных НКО, которые «определённым образом получали финансирование из-за рубежа».

«Очевидно, что сегодня существуют и другие, так называемые «серые схемы» финансирования опекаемых НКО, а именно ведётся финансирование как бы стороннего российского учреждения либо физического лица. Результат — попытка навязать не только правоохранительным органам, но и правозащитникам свою повестку», — сказала она.

Бокова назвала «забавным» тот факт, что в некоторых зарубежных источниках правозащитники, получающие финансирование по таким схемам, напрямую называются «давними партнёрами».

Сенатор заявила, что финансирование различных российских организаций, в том числе признанных нежелательными, продолжается и со стороны дипломатических представительств и структур Европейского союза. В качестве примера она привела опубликованный 27 июня — за месяц до беспорядков в Москве — финансовый отчёт о грантовой поддержке Еврокомиссии, из которого следует, что грантополучателем является российская организация, имеющая тот же адрес, что и НКО, ранее признанная иностранным агентом. «Сумма гранта составляет 645 тысяч евро или 48 млн рублей. Представителей этой НКО мы наблюдали в активной фазе в рамках беспорядков в Москве», — заявила Людмила Бокова.

Напомним, что в настоящее время Следственный комитет России расследует уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей через фонд Алексея Навального. По мнению следствия, сотрудниками фонда использовались те же схемы, на которые указала Людмила Бокова. В частности, по версии правоохранительных органов, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупные суммы денег в рублях и в иностранной валюте. Соратники Навального внесли их через банкоматы на расчетные счета разных банков, а затем — на счет ФБК.