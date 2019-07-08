Киселев анонсирует телемост Россия-Украина [Цитата из эфира телеконала Россия 1]
Ультиматум Зеленскому, или о сложности сидения на всех стульях сразу
После того, как телеканалы «Россия» и Newsone анонсировали проведение российско-украинского телемоста, названного «Надо поговорить», украинские радикалы и псевдопатриоты обрушились с острой критикой, причем даже не столько на Newsone, сколько на нового президента страны.
Ярче всех высказался лидер нацистского «Национального корпуса» Андрей Билецкий, который сказал, что его организация «дает Зеленскому 24 часа», после чего в дело вступят некие «черные человечки» — аллюзия на «человечков» зеленых.
Граждане Украины выбрали президентом Владимира Зеленского именно для того, чтобы он остановил эту войну. Однако украинская политика давно живет своей собственной жизнью, для которой непрерывная склока и грызня ради заработка на крови сограждан — естественное состояние.
В Раде возмутились организацией телемоста между РФ и Украиной
Планы по проведению телемоста между Россией и Украиной возмутили ряд украинских политиков. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал очистить информационное поле от «влияния Кремля» в сообщении на своей странице в Facebook.
Свой призыв Ляшко адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому. В противном случае, отметил он, это «сделают украинцы».
Гройсман назвал «реваншем» телемост между РФ и Украиной
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман крайне негативно отреагировал на идею проведения телемоста между Украиной и Россией. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
«Реванш уже не просто «скребётся в дверь». Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина (имеется в виду владелец телеканала NewsOne Виктор Медведчук — ИА REGNUM)», — написал он.
Союз журналистов Украины выступил против телемоста с Россией
Национальный союз журналистов Украины (НСЖ) осудил планы по проведению телемоста между российскими и украинскими телеканалами, об этом 8 июля на своей странице в Facebook написал глава НСЖ Сергей Томиленко.
Телемост РФ — Украина сравнили с телемостами РФ — США
В Совфеде уверены, что телемост студии телеканалов «Россия-1» и украинского NewsOne поможет снять недоразумения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Радикалы поставили Зеленскому ультиматум в связи с телемостом РФ — Украина
Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной. Ультиматум Зеленскому поставил главарь экстремистов Андрей Билецкий 7 июля в своём видеообращении на канале Youtube.