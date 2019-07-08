Киев, , 10:19 — REGNUM

Национальный союз журналистов Украины (НСЖ) осудил планы по проведению телемоста между российскими и украинскими телеканалами, об этом 8 июля на своей странице в Facebook написал глава НСЖ Сергей Томиленко.

«НСЖ осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом Ньюзван и государственным российским телеканалом», — написал он.

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Томиленко призвал украинский телеканал «соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, запрещающие трансляцию на Украине российских телеканалов».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста между Россией и Украиной. Мероприятие должно состояться 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

Вместе с тем планы по проведению телемоста между Россией и Украиной возмутили ряд украинских политиков. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал очистить информационное поле от «влияния Кремля».

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