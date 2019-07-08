Киев, 8 июля 2019, 08:33 — REGNUM
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман крайне негативно отреагировал на идею проведения телемоста между Украиной и Россией. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
«Реванш уже не просто «скребётся в дверь». Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина (имеется в виду владелец телеканала NewsOne Виктор Медведчук — ИА REGNUM )», — написал он.
Гройсман призвал журналистов вспомнить, с кем Украина воюет в Донбассе и отказаться от проведения телемоста.
«Не играйте на руку врагу!», — призвал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста между Россией и Украиной. Мероприятие должно состояться 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
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Напомним, в 2014 году в Киеве произошёл государственный переворот. По приказу новых властей Украины, армия страны и добровольческие националистические формирования начали вооружённую агрессию против Донбасса. Украинская пропаганда отрицает гражданский характер войны, утверждая, якобы против ВСУ воюют Вооружённые силы РФ.
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