Москва, , 08:49 — REGNUM

В Совфеде уверены, что телемост студии телеканалов «Россия-1» и украинского NewsOne поможет снять недоразумения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

«Очень здравая идея, и я надеюсь, что она, несмотря на противодействие известных сил на Украине, будет реализована. В связи с этим на память приходят легендарные телемосты между СССР и США 80-х годов прошлого века, которые сыграли знаковую роль в отношения между странами, став первыми ласточками, символизирующими потепление на фоне «холодной» войны», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Он согласен с тем, что любые исторические аналогии хромают: сегодня ситуация принципиально иная.

«Между Россией и Украиной нет и не может быть глобальных противоречий, и народы наших стран, связанные вековыми узами, продолжают тянуться друг к другу», — указал сенатор.

Клинцевич уверен, что «телемост, если он состоится, поможет снять те недоразумения, которые копились в последние годы».

"Народная дипломатия всегда была хорошим подспорьем для политиков», — заключил он.

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