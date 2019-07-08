Киев, , 10:36 — REGNUM

Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной. Ультиматум Зеленскому поставил главарь экстремистов Андрей Билецкий 7 июля в своём видеообращении на канале Youtube.

По мнению Билецкого, целью телемоста является унижение и капитуляция Украины перед Россией, как задача максимум, а как задача минимум — показать, что мирный диалог между странами срывают фашисты.

«Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный ответ… Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», — заявил он.

В противном случае, Билецкий пообещал «адекватный ответ» со стороны неких «чёрных человечков», не уточнив, что имеется в виду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телемост между Россией и Украиной, запланированный на 12 июля, раскритиковал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он назвал его «реваншем, который скребётся в дверь» и призвал «не играть на руку врага».

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