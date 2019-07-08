Москва, , 12:15 — REGNUM

Телемост между Россией и Украиной совершенно необходим. При этом совсем не важно, что произойдет в эфире этого мероприятия, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Журавлев.

По его мнению, двум странам нужно преодолевать мифы ненависти и прямое общение на глазах всего народа этому очень поможет. На Украине с 2014 года произошло много изменений, и этот телемост может, как минимум, обозначить новые векторы российско-украинской политики.

«Даже если весь телемост сведется к взаимным претензиям, будет очевидно, что их высказывают люди, а не монстры. Стоит отметить, что даже претензии будут способствовать взаимопониманию между Россией и Украиной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июля. О новом масштабном проекте в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил 7 июля телеведущий Дмитрий Киселев.

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