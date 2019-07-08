Киев, , 08:24 — REGNUM

Планы по проведению телемоста между Россией и Украиной возмутили ряд украинских политиков. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал очистить информационное поле от «влияния Кремля» в сообщении на своей странице в Facebook.

Свой призыв Ляшко адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому. В противном случае, отметил он, это «сделают украинцы».

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы украинский телеканал NewsOne отказался от проведения телемоста. Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала программу «угрозой национальной безопасности», а первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что отреагировать на её проведение обязаны Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Служба безопасности, министерство информации, а также правительство и администрация главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, двухчасовой телемост «Надо поговорить» организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Эфир запланирован 12 июля в 18:00.

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