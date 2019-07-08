Москва, , 12:05 — REGNUM

Телемост между Россией и Украиной нужен, он позволит разрушить образовавшиеся между странами барьеры, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но стоит отметить, что украинский политик Виктор Медведчук, который в настоящее время является главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» явно перехватывает инициативу у президента Украины Владимира Зеленского в части восстановления отношений с Россией», — полагает политолог.

Большинство избирателей, проголосовавших за Зеленского хотели не только мира на Донбассе, но и восстановления связей с Россией. Потому что разорвано множество родственных связей, украинский бизнес теряет российский рынок, да и предлагаемая цена на газ от Газпрома, сообщаемая Медведчуком очень привлекательная (ниже сегодняшней на 25%).

«Попытка провести в прямом эфире телемост украинского и российского телеканалов не вызывает отторжения у простых жителей России и Украины.

Поэтому такая запретительная реакция на Украине и абсолютная поддержка в России. Телемост разрушит барьеры ненависти, которые националисты воздвигают на Украине», — высказал свое мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста между Россией и Украиной. Мероприятие должно состояться 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

Читайте также: Попытка связи Москвы и Киева через телемост: за и против