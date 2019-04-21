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Корабль-разведчик британских ВМС вошел в Черное море

Политика

HMS Echo движется на север

Анкара, 21 апреля 2019, 03:29 — REGNUM  Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря. Данные об этом приводит ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

Корабль идет в северном направлении, уточняет мониторинговый ресурс Marine Traffic. Корабль HMS Echo задействуется в разведывательных операциях в поддержку подводных лодок или десантных кораблей, он способен передавать информацию в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, HMS Echo уже заходил в Черное море в декабре 2018 года. Эксперты The National Interest указывали на беззащитность корабля, оснащенного лишь оборонительным вооружением. Основная миссия HMS Echo — картография морского дна.

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Военно-морской флот
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