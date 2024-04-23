Вашингтон, 23 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Политика лидера КНДР Ким Чен Ына на фоне крепнущих связей с Россией может стать более смелой и рискованной, что беспокоит США. Об этом 23 апреля написало агентство Bloomberg со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак.

РИА Новости/ Артем Геодакян

По её словам, Пхеньян извлёк выгоду из улучшения отношений с Россией: начиная от визитов высших государственных лиц и заканчивая помощью в области экономики и безопасности.

«Мы обеспокоены тем, что это может заставить Ким Чен Ына думать, что его поводок длиннее, чем есть на самом деле», — заявила Пак.

Она добавила, что «распростёртые объятия» России могут повысить стремление Ким Чен Ына к риску, когда речь идёт об угрозе Южной Корее и экспорте оружия, а также помочь игнорировать призыв Вашингтона вернуться к ядерным переговорам.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН. Отвечая на вопрос, может ли Москва снять санкции с Северной Кореи, Лавров указал, что Россия не вводила санкции, это сделал Совет Безопасности ООН.

Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает норм международного права, отметил министр в январе 2024 года, отвечая на вопрос, делилась ли КНДР вооружениями с Россией в обмен на технологии.