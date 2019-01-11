Хакасия в 2018 году: Тотальная смена власти. Ждать ли добра?

Татьяна Иващенко, , 14:08 — REGNUM

Главным событием в Хакасии в 2018 году, безусловно, стали выборы главы, показавшие, что протестные настроения в небольшой республике высоки.

Начиная с июня 2018 года Хакасия «гремела» в федеральных СМИ. Тогда стало известно, что от участия в губернаторских выборах в сибирских регионах отказываются коммунисты. В Красноярском крае, в Новосибирской и Омской областях КПРФ, вероятно, в результате неких договорных отношений, решила поддержать ставленников Кремля, позже «капитулировали» и коммунисты Алтайского края.

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А вот в Хакасии оппозиционная партия от участия в выборах не отказалась и, очевидно, не прогадала.

Почти 10 лет «под крылом» единоросса

С 2009 года Хакасией руководил единоросс Виктор Зимин. Его кандидатуру на рассмотрение верховного совета (парламента) Хакасии внёс президент РФ (тогда Дмитрий Медведев, прим. ИА REGNUM ). Депутаты, конечно же, утвердили Зимина новым губернатором.

В 2013 году он прошёл уже через всенародные выборы, получив 93 324 голоса (63,41%) при явке 37,84%. На втором месте оказался элдэпээровец Виктор Соболев (14 621 голос — 9,94%), на третьем — Игорь Чунчель от КПРФ (12 740 голосов — 8,66%).

Стоит отметить, что после выборов 2013 года СМИ периодически «отправляли в отставку» Зимина. То и дело в регионе возникали слухи о том, что он вскоре лишится своего поста.

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Но этого не произошло. Более того, в апреле 2018 года Виктор Зимин заявил, что намерен принять участие в новых губернаторских выборах, намеченных на 9 сентября.

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На волне протеста

Итак, вскоре Зимин стал кандидатом в главы Хакасии от «Единой России». Его соперником от «Справедливой России» стал Андрей Филягин, «Партия роста» выдвинула Александра Мяхара. От коммунистов побороться за губернаторское кресло решил первый секретарь комитета хакасского регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов. На тот момент ему было 30 лет.

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Выпускник Хакасского госуниверситета, юрист Коновалов уже был известен в регионе. Прежде всего, тем, что именно он являлся фронтменом протестных акций против Зимина.

Неоднократно, в том числе в беседах с корреспондентом ИА REGNUM, Коновалов подчёркивал, что именно Зимин и его команда довели экономику республики до критического состояния. Коммунисты припоминали Зимину громкие коррупционные скандалы, связанные с его подчинёнными. Ему «в заслугу» ставился огромный госдолг республики, который к концу 2017 года достиг 24,6 млрд рублей (более 130% от собственных доходов), и введённое из-за накопленных долгов казначейское сопровождение. О том, что федеральное казначейство взяло под контроль расходы бюджетных средств Хакасии, стало известно в январе 2018 года.

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Припоминали коммунисты Зимину и его скандальные высказывания, сделанные в разное время. Особенный упор делался на «тушёнку и паразитов». Речь идёт о призыве, адресованном жителям депрессивных поселений, не быть паразитами и не «выпрашивать» зарплаты на митингах, а «что-то делать», например «сконцентрировать бабушек-дедушек» в селе и создать производство («Ну живёте в тайге»): собирать ягоды, варить тушёнку и продавать на рынке. Надо сказать, что этот призыв жители региона сочли издевательским.

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По инициативе коммунистов в Хакасии в декабре 17-го года прошёл митинг за отставку Зимина. Организаторы утверждали, что к акции протеста присоединились порядка 600 человек. Те, кто поддерживал действующую власть, в соцсетях подчёркивали, что митинг едва ли собрал 150 человек. Однако политологи всё равно сошлись во мнении, что протестная активность в регионе весьма заметна и имеет тенденцию к росту.

Удивительные результаты первого тура

Интересно, что, несмотря на всё вышеизложенное, сомнений в победе Зимина на выборах у политаналитиков не было. Некоторые из них и вовсе называли Коновалова «статистом».

Однако единый день голосования в Хакасии показал весьма неожиданные результаты. Единоросс Зимин получил 32,42% голосов, а молодой коммунист Коновалов — 44,81%. Сенсационный результат, ставший, судя по всему, удивительным и для самого Коновалова. Не говоря уже о Зимине…

Но ликовать коммунистам было рано. Так как ни Зимин, ни Коновалов не набрали более 50% голосов, на 23 сентября был объявлен второй тур губернаторских выборов. Однако незадолго до него Зимин принял решение покинуть борьбу за кресло главы региона.

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Второй тур вновь перенесли, однако справоросс Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место и вступивший в борьбу за губернаторское кресло вместо Зимина, также с выборов снялся.

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Аналогичным образом поступил и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар. Второй тур опять перенесли — на 11 ноября. Имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным. Жители региона могли проголосовать за него или против.

Между этими «переносами» произошло одно очень важное событие. Так как срок полномочий Зимина на посту главы Хакасии истёк, президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хакасии уроженца Красноярского края Михаила Развожаева. До этого он являлся заместителем министра по делам Северного Кавказа.

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И хоть президент дал понять, что Развожаев едет в Хакасию, чтобы «присмотреть» за регионом, пока там не появится новый губернатор, общественность тут же сделала вывод, что федеральный чиновник прибыл в республику «с перспективой». Обсуждался такой вариант, что Коновалов в итоге потерпит поражение, будут объявлены новые выборы, и регион, в конце концов, возглавит Развожаев.

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Здесь стоит напомнить, что Коновалова могли и пытались снять с выборов по суду. Причина — ошибка в документах. В октябре 2018 года в избирком Хакасии поступило прокурорское представление, в котором указывается, что в документах, представленных кандидатом в главы республики от КПРФ Валентином Коноваловым на стадии выдвижения, неверно указано название регионального отделения КПРФ.

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Эта новость вызвала огромный резонанс в соцсетях. Пользователи напрямую заявляли, что Коновалова просто-напросто таким образом хотят «слить». Однако Развожаев попросил избирком отозвать иск о снятии с выборов коммуниста, заявив, впрочем, что кандидат от КПРФ «с формально-юридической точки зрения» допустил при выдвижении и при проведении предвыборной агитации «грубые нарушения».

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Решения «в условиях кадрового голода»

Итак, второй тур выборов в Хакасии состоялся 11 ноября 2018 года. За Коновалова проголосовали 57,57% избирателей (101 405) при явке, превысившей 40%. Против него свои голоса отдали 41,16% избирателей (72 498).

После победы Коновалова произошёл «исход» чиновников из правительства Хакасии. Развожаев перед уходом принял отставку 13 высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей главы и ключевых министров.

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Свою команду Коновалов продолжает формировать. И некоторые назначения вызывают у общественности вопросы. Например, есть у хакасских журналистов претензии к экс-главе города Донского Тульской области Богдану Павленко, назначенному заместителем главы республики. Он якобы, приехав в Хакасию, разбил камеру съемочной группы красноярского телеканала.

Ещё одно «противоречивое» решение: новый глава Хакасии оставил на посту главы регионального минфина Ирину Войнову. Несмотря на то, что ранее жёстко критиковал финансовую политику прежних властей.

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По мнению политолога Виктора Потуремского, происходящее в Хакасии показывает, что коммунисты не были готовы к взятию власти в регионе. Кадровые решения молодой коммунист вынужден принимать в условиях кадрового голода.

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Экспертное мнение

Ореол уязвимости, на деле, может сыграть на руку Валентину Коновалову, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Сейчас многие уверены: либо Центр настроен на его скорейшую отставку, либо новый глава Хакасии допустит настолько серьёзные просчёты из-за недостатка хозяйственного опыта, что станет основанием для его отстранения от должности. Однако такие прогнозы могут заставить ряд влиятельных игроков не тратить ресурсы на масштабный конфликт с главой региона, а выжидать. Кто-то из влиятельных игроков, возможно, сочтёт такую диспозицию даже выгодной, чтобы самому накопить силы для борьбы за руководство республикой «после Коновалова». В итоге такое положение дел может, хотя бы частично, смягчить интенсивность атак против главы Хакасии и способствовать более длительному его пребыванию в должности, чем многие ожидают», — отметил Михаил Нейжмаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что, безусловно, негативные публикации, посвящённые Коновалову, продолжают появляться, в том числе в федеральных медиа:

«Многим кажется, что интенсивность выхода таких публикаций и дальше останется значительной, но это далеко не очевидно. Стоит учитывать, что сейчас это, во многом, инерция предвыборной гонки. В случаях, когда такая гонка была резонансной (как в Хакасии), и пресса, и заметная часть политизированной общественности может жить в режиме избирательной кампании ещё несколько недель после проведения голосования. Действующего главу Хакасии критиковали, и за приход в правительство республики «варягов», и за нежелание закрывать с целью сокращения расходов постпредство республики в Москве, и в связи с параметрами недавно принятого регионального бюджета. Но все это пока фоновые новости, широкой общественности не очень интересные. Если бы на месте Коновалова оказался региональный политик-«тяжеловес», информационные атаки против него, вероятно, шли бы ещё интенсивнее. Возможно, фокус критики, в определённой мере, больше сместится с самого Коновалова на некоторых членов формируемого им правительства (эта тенденция начинает проявляться уже сейчас). Негативные оценки назначения на должность и. о. постоянного представителя республики в Москве Юлии Исмагиловой были вполне предсказуемы. Назначение молодой женщины-«варяга» на заметный правительственный пост в регионе, как правило, будет практически идеальным поводом для критики. Но данная тема, по сути, фоновая. Больший резонанс, конечно, приобретет критика в отношении более влиятельных региональных чиновников».

Эксперт сделал вывод, что, несмотря на некоторые популярные прогнозы, центр вряд ли в ближайшее время будет форсировать отставку Валентина Коновалова.

«При этом нельзя исключать, что в ближайшие годы произойдёт определённое перераспределение протестного электората региона от КПРФ к иным оппозиционным партиям, хотя окончательные выводы делать рано. Понятно, что по мере нахождения в должности у главы региона появляются дополнительные факторы уязвимости. Так, если проблемы в сфере ЖКХ нынешней зимой многие жители региона будут связывать с проблемным «наследством», доставшимся действующему главе Хакасии, то к следующему отопительному сезону вопросы чаще будут адресованы уже самому Коновалову», — подытожил Михаил Нейжмаков.

Шанс для молодого политика

Резюмируя, стоит напомнить, что новый глава Хакасии, приняв с другими избранными главами участие во встрече с президентом РФ в Москве, получил наказ от Владимира Путина — исполнить предвыборные обещания, данные людям.

Об этих самых предвыборных обещаниях напомнил на своей странице в соцсети хакасский экономист Евгений Мамаев.

«Чем больше времени проходит после выборов, тем интереснее читать… Примечательны утверждения про «не позволим вновь садиться на кредитную иглу». После вступления в должность Коновалов подписал бюджет, в котором запланировано получение 16 млрд коммерческих кредитов за три года. Напомню, сейчас у нас нет коммерческих кредитов», — пишет Мамаев на своей странице в Facebook.

И, надо сказать, он не единственный, кто сомневается в том, что молодому коммунисту удастся эффективно управлять регионом. С другой стороны, как подчёркивает политический аналитик Юрий Москвич, обществу нужно дать шанс молодым политикам.

«Выборы — это не отдел кадров, который определяет ту или иную степень профессиональной готовности к исполнению тех или иных обязанностей. Выборы, прежде всего, — это процедура поиска и нахождения особых людей — политиков — тех, кто понимает, что нужно делать власти в сложных ситуациях, для того чтобы разрешить проблемы, волнующие избирателей. Если мы делаем шаг к реальной многопартийной системе власти, значит, надо идти до конца и не поддаваться обаянию тех аргументов, которые в последние годы приводили к власти в регионах людей лишь потому, что они «профессионалы в своем деле». Например, таких, как Виктор Зимин. Тогда почему такой «хороший профессионал» не справился с управлением Хакасией?» — задаётся, в общем-то, резонным вопросом политаналитик.