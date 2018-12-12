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Новый глава Хакасии раскритиковал старую власть, но главу минфина не уволил

Политика

Ирина Войнова сохранила пост министра финансов Хакасии

Новый глава Хакасии раскритиковал старую власть, но главу минфина не уволил
Иллюстрация: R-19.ru
Глава минфина Хакасии Ирина Войнова

Абакан, 12 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  На сессии Верховного совета (парламента) Хакасии 12 декабря депутаты утвердили кандидатуры заместителей главы региона и министра финансов. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, на должность первого заместителя главы согласован Андрей Асочаков. В должности постоянного представителя Хакасии в Москве утверждена Юлия Исмагилова.

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Также депутаты поддержали назначение Ирины Войновой министром финансов Хакасии. И это решение, пожалуй, вызывает самый большой интерес, так как Асочаков и Исмагилова — это новые люди во власти, а Войнова возглавляла республиканский минфин при прежнем главе, единороссе Викторе Зимине. При этом Валентин Коновалов неоднократно обрушивался на прежнюю власть с критикой. Один из вопросов, подвергавшихся особенно резкой критике, — финансовый. В частности, Коновалов заявил, что «новая правительственная команда, которая в настоящее время находится в стадии формирования, столкнулась с неудовлетворительным состоянием основных параметров бюджета региона». И в связи с этим непонятно, на чём основывался Валентин Коновалов, оставляя в должности министра, чью работу он критиковал.

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Однако хакасский политолог Елена Тышта считает, что в данном случае логика главы «вполне понятна».

«Он неоднократно говорил о том, что новое правительства будет формироваться на принципах профессионализма. Ирина Войнова занималась бюджетной политикой, а сейчас это приоритет для республики. Нового человека, незнакомого с финансовой ситуацией в Хакасии, ставить на место главы минфина нецелесообразно. Войнова готовила бюджет, она его и должна исполнять. Если она будет справляться со своими обязанностями профессионально, то сумеет сохранить свой пост», — убеждена собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы региона. Первое место занял коммунист Валентин Коновалов (44,81%). Единоросс Виктор Зимин, руководивший регионом почти 10 лет, Коновалову проиграл, получив 32,43% голосов избирателей. Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, 23 сентября должен был состояться второй тур выборов, однако Зимин отказался в нём участвовать. Остальные кандидаты последовали его примеру, снявшись с выборов один за другим. В итоге имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным, второй тур перенесли на 11 ноября. Коммунист в этот день получил 57,57% голосов «за». 15 ноября он вступил в должность главы Хакасии.

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А 6 декабря стало известно, что Валентин Коновалов обратился в Счётную палату РФ с просьбой о проведении проверки республиканского бюджета.

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Справка: Ирина Войнова работает в министерстве финансов Хакасии с 2010 года. В 2014 году она стала первым заместителем министра. С февраля 2017 года — и. о. министра финансов республики. Со 2 июня 2017 года назначена на должность министра финансов.

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