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Политическая борьба за Хакасию

Политика

Виктора Зимина подвёл не только антирейтинг, но и активная мобилизация протестного электората

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Политическая борьба за Хакасию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Зимин

Михаил Нейжмаков, 12 сентября 2018, 09:08 — REGNUM  

Главу Хакасии Виктора Зимина, проигравшего коммунисту на губернаторских выборах в республике 9 сентября, подвёл не только антирейтинг сам по себе, но и более активная мобилизация протестного электората.

Возможно, здесь свою роль сыграло совмещение выборов главы республики с кампаниями в Верховный Совет и муниципальные органы власти (в том числе, как известно, шла борьба за посты мэров Абакана и Саяногорска, места в Совете депутатов столицы региона). То есть даже ту часть протестных избирателей, кто не верил в результативность голосования на выборах главы региона, могли привлечь другие одновременно проводившиеся предвыборные кампании.

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Стоит заметить, что по абсолютному количеству голосов результат Виктора Зимина (51 771) близок к уровню поддержки Надежды Максимовой, в 2016 году баллотировавшейся в Госдуму по Хакасскому округу №35 от «Единой России» и в итоге победившей (52 583). Зато лидер нынешней гонки, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов получил заметно больше, чем выдвигавшийся два года назад от республики в Госдуму от той же партии Александр Семёнов (71 553 против 49 093 голосов соответственно).

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Выборы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Вопреки известному стереотипу, если глава региона не побеждает в первом туре, это далеко не предопределяет его поражение во втором. В конце 2004 года глава Курганской области Олег Богомолов (получивший в первом туре лишь около 35% голосов) победил основного оппонента Евгения Собакина. А Владимир Платов в Тверской области в январе 2000 года опередил своего соперника Владимира Баюнова, хотя в первом туре получил всего около 32,5%. Иногда победа действующего главы региона была обусловлена внутриэлитными соглашениями, в рамках которых его основной конкурент просто де-факто сворачивал агитационную работу. Так было, как все помнят, на президентских выборах 2003 года в Башкирии, когда подобная позиция Сергея Веремеенко, связанная с федеральными договоренностями, позволила Муртазе Рахимову победить во втором туре.

Однако в нашем случае команде Виктора Зимина будет трудно переломить негативную для них тенденцию и опередить соперников. Есть часто применяемые в подобных случаях агитационные приёмы, к которым де-факто уже обращаются люди, поддерживающие действующего главу республики. Например, заставить избирателя опасаться, что в случае победы оппозиционного кандидата тот не сработается с Центром. Обратим внимание, что мэр Абакана Николай Булакин уже заявил: проекты, которые «требуют дальнейшей проработки в самых верхах… давайте говорить прямо: сейчас эти проекты подвисли… Конечно, нас очень тревожит, как будут решаться эти вопросы дальше».

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Но практика показывает, что такие аргументы могут работать в ходе муниципальных кампаний, а вот на выборах регионального уровня и выше их эффективность серьёзно снижается. Часть политконсультантов в таких случаях призывают действовать по принципу штаба Бориса Ельцина в 1996 году и пробудить в жителях опасения перед «красной угрозой». Однако попытки напугать избирателя «возвращением в коммунистическое прошлое» уже в начале 2000-х годов работали со скрипом. Вспомним, например, как на выборах губернатора Нижегородской области летом 2001 года демонстрировались ролики обо всех отрицательных сторонах советской действительности в «городе Горький» в случае победы кандидата от КПРФ. Но глава региона Иван Скляров все же с большим отрывом проиграл Геннадию Ходыреву, на тот момент представлявшему эту партию.

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Агитация за Ельцина на станции метро «Преображенская площадь» в июне 1996 года
Foma
Агитация за Ельцина на станции метро «Преображенская площадь» в июне 1996 года

В принципе, чтобы хотя бы просто увеличить свой результат ко второму туру, Виктору Зимину сейчас придётся максимально мобилизовывать сторонников в тех социальных группах и на тех территориях, где у них наблюдается наименьший антирейтинг. Нередко действующие главы регионов (и, если брать мировой опыт, государств и правительств) заметно наращивают рейтинг, если демонстрируют эффективную работу по ликвидации последствий стихийных бедствий. Возможно, какой-то эффект принесут ссылки на молодой возраст Валентина Коновалова (ему, как известно, только 30 лет) и тот факт, что он не является управленцем-хозяйственником. Избиратель в регионах при выборах в исполнительную власть, как правило, обращает на это больше внимания. Впрочем, вольно или невольно, некоторые элементы предвыборной тактики Валентина Коновалова работают, по крайней мере, на частичную нейтрализацию подобных атак. Так, в предвыборных мероприятиях в поддержку этого кандидата участвовали люди, которые с таким хозяйственным опытом ассоциируются (например, бывший председатель правительства республики Евгений Смирнов и посетивший регион Павел Грудинин).

В целом же, стоит повториться, борьба за серьёзное наращивание поддержки во втором туре будет для Виктора Зимина очень сложной задачей.

Справка ИА REGNUM :

Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. В 2013 году он выиграл выборы главы республики, получив 63,41% голосов избирателей. Второе место тогда занял кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы шестого созыва Виктор Соболев (9,94%).

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На выборах 9 сентября 2018 года Виктор Зимин получил 32,42% голосов, проиграв 30-летнему кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Так как ни Зимин, ни Коновалов не получили 50 процентов плюс один голос, 23 сентября должен состояться второй тур выборов. На его проведение республика потратит 20 млн рублей.

regnum author Михаил Нейжмаков
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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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