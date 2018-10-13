Врио главы Хакасии просит отозвать иск о снятии с выборов коммуниста

Абакан, , 16:19 — REGNUM Врио главы Хакасии Михаил Развожаев в эфире телеканала РТС прокомментировал ситуацию, связанную с выборами главы республики. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 октября, в правительстве региона.

Развожаев рассказал, что попросил избирательную комиссию республики «ещё раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение: отозвать иск из суда, дать выборам состояться». При этом он подчеркнул, что при выдвижении кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и при проведении им предвыборной агитации «с формально-юридической точки зрения были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой — просто нелепые ошибки»:

«Это какая-то непонятная для меня небрежность, когда Российская Федерация превращается в «Российкую».

Врио главы Хакасии убеждён, что и прокуратура, и избирательная комиссия региона «действовали строго в соответствии с требованиями закона, и их решения юридически безупречны».

«Но стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата?» — задаётся вопросом Развожаев.

«Что касается ситуации с Александром Владимировичем Мяхаром — оскорблениями, некорректной критикой, допущенной Валентином Коноваловым в его адрес. История крайне неприятная. Однако уверен, что её можно и нужно решить по-мужски, во внесудебном порядке. В ближайшее время планирую лично с ним встретиться и урегулировать конфликт», — сказал врио главы Хакасии.

Резюмируя, Михаил Развожаев заявил, что «судебные тяжбы и соревнования юристов не должны подменять собой политическую конкуренцию и волеизъявление жителей республики»:

«Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата, не нужно это делать за них. Выбрать руководителя региона — это право жителей Хакасии».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Михаил Развожаев 3 октября 2018 года был назначен врио главы Хакасии, чтобы «присмотреть» за регионом, где продолжаются сложные выборные процессы.

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9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Хакасии прошли губернаторские выборы. Единоросс Виктор Зимин, который на тот момент был действующим главой республики, получил 32,42% голосов. Его опередил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (44,81%). Второй тур должен был состояться 23 сентября, но Виктор Зимин с выборов снялся. Повторное голосование перенесли на 7 октября, однако занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин также с выборов снялся. Второй тур вновь перенесли — на 21 октября. В борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре четвёртое место (6,61%).

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11 октября стало известно, что в избирком Хакасии поступило прокурорское представление, в котором указывается, что в документах, представленных Коноваловым на стадии выдвижения, содержатся ошибки. В частности, неверно указано название регионального отделения КПРФ. Также в документе Российская Федерация превратилась в «Российкую».

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Ресизбирком решил направить материалы в суд. Таким образом, выборы главы Хакасии могут быть отменены по суду.

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