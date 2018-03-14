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Цель США — разрушить Россию как государство, России — диалог: Радио REGNUM

Политика

США стремились к тому, чтобы к власти в России пришел послушный президент

Цель США — разрушить Россию как государство, России — диалог: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 марта 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии боятся, что Россия повернётся к Востоку: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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