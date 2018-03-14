Полностью отказываться от валютного контроля в РФ опасно

Москва, , 13:22 — REGNUM Валютное регулирование в РФ вполне можно было бы ослабить, но оставлять полностью без контроля опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Ранее эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина предложили отменить в РФ валютный контроль и убрать эти нормы из закона. В частности, считают эксперты, РФ нужно отказаться от обязательной репатриации капитала и ввести открытый режим использования зарубежных счетов. Таким образом, валютные операции между резидентами можно будет разрешить, но при этом платежным средством в РФ должен оставаться только российский рубль. Эти нововведение можно было бы принять до конца 2018 года, считают эксперты.

Затем, в течение 2019—2020 годов, можно было бы полностью завершить реформу валютного законодательства и разрешить гражданам РФ, у которых есть счета в других странах, не отчитываться о них. Такое нововведение коснется только тех стран, с которыми РФ заключила соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией. Сегодня таких стран 73. и у РФ есть данные о счетах россиян в этих странах.

В ЦСР считают, что новая практика будет не так обременительна, как сегодня, а либерализация валютного законодательства в целом повысит экономическую активность РФ.

«С точки зрения документооборота, я считаю, что это правильно. У нас есть Росфинмониторинг и вообще достаточно структур в экономике, чтобы делать то, что делают банки, поэтому такие идеи для того, чтобы избежать лишней бухгалтерии — почему нет», — отметил Жигарев.

Между тем глава комитета не поддерживает предложение полностью убрать валютный контроль.

«При таком высоком оттоке капитала, который у нас наблюдается, оставить это дело без контроля не очень правильно. Поэтому предложение здравое, но надо продумать вопрос того, как не потерять контроль над ситуацией», — считает Жигарев.

Он при этом не исключает, что предложение ЦСР может быть одобрено в правительстве.

«Если они не будут воспринимать это как предложение конкурента, а увидят в идеях какой-то здравый смысл, то такие предложения вполне могут быть поддержаны», — предполагает Жигарев.