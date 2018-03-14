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Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером ФРГ

Политика

364 парламентария проголосовали за переизбрание Меркель

Берлин, 14 марта 2018, 12:11 — REGNUM  С результатом в 364 голоса «за» 63-летняя Ангела Меркель вновь избрана канцлером Германии. Для победы ей было необходимо заручиться поддержкой 355 парламентариев. Об этом сообщает Spiegel.

Число депутатов коалиции партий ХДС, ХСС и СДПГ составляет 399 человек из 709 мест в Бундестаге, поэтому переизбрание Ангелы Меркель считалось заранее предсказуемым. 35 членов коалиции проголосовали против ее лидера, однако никогда в прошлые годы Меркель не удавалось заручиться единогласной поддержкой.

Голосование прошло спустя 171 день после парламентских выборов в сентябре 2017 года. Это был самый долгий период в истории Германии, когда она оставалась без сформированного правительства.

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