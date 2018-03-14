Володин: США хотели прихода к власти в России ручного президента

Волгоград, , 13:27 — REGNUM США стремились убрать конкурента и стремились к тому, чтобы к власти в России пришел послушный президент, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Волгоград.

«Хотели своего президента, ручного, послушного, такого, как на Украине», — сказал Володин.

Для него очевидно, что по многим направлениям Россия сегодня для США — неудобный конкурент, «и они пытаются ее убрать из конкурентного поля, причем зачастую нечестными приемами».

"Все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями», — констатировал председатель Госдумы.

Спикер Госдумы уверен, что «все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство».

При этом Володин полагает, что уровень политического давления на Россию может снизиться после предстоящих выборов президента.

«Выборы пройдут, и многие темы уйдут. Это попытка навязать свою повестку именно в этот период времени. Мы видим вмешательство в избирательную кампанию», — сказал парламентарий.