Среда, 14 Марта 2018 года
14:05:11 МСК

Володин: США хотели прихода к власти в России ручного президента

Политика

После президентских выборов политическое давление на РФ снизится, полагает спикер Госдумы

Волгоград, 14 марта 2018, 13:27 — REGNUM  США стремились убрать конкурента и стремились к тому, чтобы к власти в России пришел послушный президент, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Волгоград.

«Хотели своего президента, ручного, послушного, такого, как на Украине», — сказал Володин.

Для него очевидно, что по многим направлениям Россия сегодня для США — неудобный конкурент, «и они пытаются ее убрать из конкурентного поля, причем зачастую нечестными приемами».

"Все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями», — констатировал председатель Госдумы.

Спикер Госдумы уверен, что «все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство».

При этом Володин полагает, что уровень политического давления на Россию может снизиться после предстоящих выборов президента.

«Выборы пройдут, и многие темы уйдут. Это попытка навязать свою повестку именно в этот период времени. Мы видим вмешательство в избирательную кампанию», — сказал парламентарий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России 18 марта 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить