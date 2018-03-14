Премьер-министр Грузии: ответ России оставляет пространство для диалога

Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Ответ, полученный правительством Грузии от министерства иностранных дел России, оставляет пространство для диалога, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 14 марта.

Так он прокомментировал комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в ответ на свое обращение к высшему руководству России, в котором говорил о необходимости совместных шагов по урегулированию двусторонних отношений и решению вопроса выдачи грузинской стороне тела Арчила Татунашвили.

По мнению премьера, его обращение уже привело к определенным результатам, так как задержанные вместе с Татунашвили двое граждан Грузии освобождены и вернулись домой. Георгий Квирикашвили выразил сожаление, что вопрос передачи тела Татунашвили решить пока не удалось.

Оценки, которые по поводу его обращения к России сделали представители грузинской оппозиции, премьер-министр назвал абсурдными и подчеркнул, что все его шаги служат интересам страны и направлены на предотвращение очень тяжелых провокаций.

«В течение последних дней я выслушал много очень абсурдных оценок того заявления, которое я сделал. Хочу четко заявить, что каждый наш шаг, конечно, служит интересам нашей страны, и когда это нужно нашей стране, когда речь идет о предотвращении очень тяжелых провокаций и обеспечении стабильности в стране, мы, политики, должны сделать все для уменьшения напряженности, даже за счет собственного имиджа», — заявил Квирикашвили.

По его же оценке, в стране создана очень нездоровая среда, подталкивающая политиков на шаги, которые могут принести всем непоправимые последствия.

«Хочу сказать, что та очень нездоровая среда, которая создана в нашей стране, когда мерилом нашего патриотизма и любви к родине мы сделали остроту заявлений, очень вредна. Эта среда может подтолкнуть политиков на такие шаги, которые принесут нашей стране непоправимые последствия. Мы должны попытаться сделать максимум для обеспечения неуклонной, последовательной защиты интересов нашей страны, выполнения мандата, присвоенного нашим населением, и обеспечения стабильности. Это была есть и будет наша главнейшая цель», — заявил премьер-министр.

Что касается ответа России и пространства для диалога, Квирикашвили отметил, что для этого и существует Женевский формат, и в этом формате будут сделаны все шаги, которые принесут стране даже малый прогресс.

«Этот небольшой прогресс является источником стабильности в Грузии и очень нужен нашей стране. Мы надеемся, что большинство нашего населения абсолютно правильно оценивает то, что происходит в нашей стране», — подчеркнул премьер.