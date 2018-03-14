Россия и Казахстан намерены «перезагрузить» отношения в сфере туризма

Москва, , 13:23 — REGNUM Ростуризм и казахстанская национальная компания Kazakh Tourism подписали меморандум о сотрудничестве, который направлен на развитие туризма двух стран, сообщили 13 марта в посольстве Казахстана в России.

Согласно документу, стороны намерены развивать трансграничные туры между Россией и Казахстаном и участвовать в инвестиционных проектах в сфере туризма.

Стороны также договорились о взаимодействии в рамках форума межрегионального сотрудничества в Петропавловске в 2018 году.

Глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов сказал, что Казахстан готов представить для российских туристов активные виды отдыха: рафтинг, параглайдинг, хайдинги и другие направления. По его словам, в ближайшее время будет сформирован портрет туриста из России для адаптации туристического продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2017 года странами-лидерами въездного туризма в Россию стали Украина, Казахстан и Китай. С января по сентябрь 2017 года из Казахстана приехали 2,675 млн туристов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

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