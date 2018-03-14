Володин: Вопроса о выходе РФ из СЕ в повестке нет

Волгоград, , 13:35 — REGNUM В политической повестке России нет вопроса о выходе из Совета Европы (СЕ), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось о том, что в России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, что приведет к выходу Москвы из-под юрисдикции Страсбургского Суда и прекращению членства России в Совете Европы.

«Мы не обсуждаем этот вопрос. У нас в повестке этой темы нет», — сказал журналистам Володин в рамках рабочей поездки в Волгоград, отвечая на вопрос о возможности выхода РФ из Совета Европы в связи с блокированием работы российской делегации в ПАСЕ.

«Мы хотели бы, чтобы ПАСЕ была открыта для высказывания точек зрения, выстраивания полноценного диалога», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация РФ в 2014 году была лишена права голоса, участия в руководящих структурах ПАСЕ и ее мониторинговых миссиях за воссоединение Крыма с Россией. В знак протеста российские парламентарии отказались от участия в сессиях Ассамблеи.

Летом 2017 года из-за длительного неучастия России в работе ПАСЕ Москва отказалась делать взнос в бюджет Совета Европы, который составлял около 33 млн евро в год.

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