Провал десоветизации и антирусский конструкт: Урал, 22 февраля

Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM На Урале 22 февраля отмечено задержанием крупного чиновника в Кургане и провалом попыток десоветизации в Тюмени. В Екатеринбурге обсуждали судьбу Дворца культуры «Химмаш» и представили монографию про украинство, а в Орске бюджетники жаловались на принудительные пожертвования. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Отказ от десоветизации

В Тюмени решили не отказываться от советских названий улиц. Такое решение приняла городская комиссия по топонимике.

Напомним, переименовать улицы Хохрякова и Коммунистическую предложил депутат городской думы Игорь Ракша, который также возглавляет областное отделение организации «Двуглавый орёл». Присвоить им такие названия, как Успенская и Большая Монастырская, было только началом большой операции по отказу от советских названий — планировалось переименовать 43 улицы Тюмени.

Депутат даже заявлял о готовности взять на себя расходы, связанные с изменением названий улиц. Однако руководство города подошло к вопросу вдумчиво и провело опрос населения. Выяснилось, что местные жители вполне довольны имеющимися названиями. Это и стало поводом для отказа мэрии в десоветизации города.

Также по теме: Тюменцы отказались от «десоветизации» названий улиц

Принудительная помощь

В Орске Оренбургской области разгорелся скандал. Бюджетники сообщают о том, что с них принудительно снимают деньги, которые пойдут на помощь родственникам пассажиров самолёта Ан-148, разбившегося 11 февраля в Московской области.

Напомним, в авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 39 человек из Оренбургской области, большинство проживали в Орске. Трагедия непосредственно затронула сотни человек. После известия о крушении самолёта в Орске, Оренбурге и не только там образовались стихийные мемориалы. Люди несли свечи, цветы, игрушки.

Также был открыт специальный счёт для сбора помощи родственникам погибших. От 168 граждан и 106 юридических лиц со всей страны уже поступило 5 073 818 рублей 83 копейки.

Однако в Орске сложилась крайне неприятная ситуация. Бюджетники заявили, что из их зарплат вычитают деньги, которые направят в виде пожертвований. Отметим, люди готовы помочь, но их смущает сам факт принуждения. Получается, что помощь они оказывают далеко не добровольно.

Власти Орска уже пообещали разобраться в ситуации и ждут сигналов от всех, кто столкнулся с фактом принудительных пожертвований.

Подробности: Крушение Ан-148: помощь, пожертвования и жалобы

Задержанный налоговик

В Кургане громкое задержание. Задержан глава областного управления ФНС Владимир Рыжук.

Следствие вменяет ему растрату вверенного имущества и получение взятки. Чиновнику уже предъявлено обвинение. Следствие намерено настаивать на его аресте.

Подробно: Очередной в наручниках: глава налоговой Зауралья обвиняется во взятке

Дворец культуры снесут

В Екатеринбурге Дворец культуры «Химмаш» всё же будет уничтожен. Об этом заявляют собственники здания.

Напомним, ранее родители детей, которые занимаются в кружках и секциях этого дворца, вышли на пикет к зданию мэрии. Они требовали не допустить сноса. Чиновники, которые вышли к протестующим, заявили о том, что владелец здания не имеет права его снести. Однако у представителей этого самого владельца мнение диаметрально противоположное. Мэрии ранее было предложено выкупить здание, но она этого не сделала, а нынешнее состояние дворца несёт риск жизни и здоровью детей, полагают в компании.

Вместо дворца появится жилой комплекс с помещениями общественного назначения. Эти помещения готовы отдать под культуру и даже продать мэрии за 100 млн рублей. В компании также обещают отдельно построить большую сцену. Всё планируется сделать по требованиям минкультуры, с которым сейчас идут консультации.

Впрочем, родителей детей такой вариант, судя по всему, не устраивает. Они требуют именно сохранить Дворец культуры «Химмаш». Но возможно ли это?

Ранее по теме: Дворец культуры в Екатеринбурге всё же снесут

Зачем тюменка идёт на голодовку

В Тюмени — щекотливая ситуация. Жительница города — гражданская жена осуждённого за педофилию дворника — собирается на пикет и грозит голодовкой.

История эта началась ещё несколько лет назад. Местный дворник был обвинён в развратных действиях против двух девочек. Его осудили на семь с половиной лет колонии. Супруга осуждённого заявляет, что его оклеветали и выбили показания «под чудовищными пытками».

Примечательно, что за дворника вступились и другие местные жители. Они даже собирали подписи в его защиту. Что же касается пострадавших, то соседи характеризуют их не иначе как юные хулиганки. Кроме того, они состоят на учёте в правоохранительных органах.

И тем не менее суд поверил именно им, а не показаниям соседей. Мужчину отправили в колонию. А его супруга уже 1 марта собирается начать и голодовку, и пикет.

Подробнее: Супруга осуждённого за педофилию дворника готовит голодовку и пикет

Отметим, всё, что связано с делами с участием несовершеннолетних, обычно является тайной за семью печатями. Заседания по таким делам, как правило, закрытые от общественности. Поэтому сторонним правозащитникам зачастую трудно разобраться в ситуации. А суд часто доверяет исключительно показаниям детей.

Один из показательных случаев произошёл в Курганской области в 2016 году. Вожатый и воспитательница лагеря «Красные орлы» были осуждены соответственно на три и на шесть лет колонии за якобы преступные действия против ребёнка. Об этом деле широко стало известно после осуждения Евгении Чудновец, которую признали виновной в распространении детской порнографии.

После вопроса президенту России Владимиру Путину, заданного на пресс-конференции в декабре 2016 года, правоохранительные органы провели проверки и установили, что женщина невиновна. А 6 марта 2017 года Верховный суд России полностью её оправдал, постановил немедленно освободить и признал за ней право на реабилитацию. К тому времени Чудновец провела в местах лишения свободы уже четыре месяца.

Кроме того, журналисты провели свои расследования по поводу осуждения вожатого и воспитательницы. И нашли в деле множество нестыковок. Были надежды на то, что их дела пересмотрят и молодых людей, жизнь которых только началась, освободят. Но этого так и не случилось.

Гром грянул — пора проверять

Кстати, о насилии над детьми. После скандала в детском доме под Челябинском, где сироты жаловались на сексуальные домогательства, правоохранительные органы встрепенулись и дружно начали проверять сиротские учреждения. 22 февраля заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Юрий Пономарёв поручил проверить детские дома и приюты на предмет соблюдения и защиты прав несовершеннолетних.

А тем временем в Челябинске возбудили ещё одно уголовное дело, уже по факту халатности. Четверо сотрудников отстранены от работы, директор уволена. 51-летний обвиняемый находится в СИЗО.

Правда, опекуны детей опасаются, что уголовные дела могут замять. Может, расследование целесообразнее передать в центральный аппарат СКР?

Также по теме: Насилие против сирот: на Урале проверят приюты и детские дома

Антирусский конструкт

В Екатеринбурге 22 февраля представили коллективную монографию «Украинство — кем и зачем оно сконструировано». Презентация была приурочена к очередной годовщине государственного переворота на Украине.

Один из соавторов книги, представитель коммуны «Александровская слобода» Андрей Берсенев в своём выступлении отметил, что речь идет не про историю Украины, а про конструкт «украинство», который создавался разными силами в течение нескольких столетий. Участвовали в этом представители униатской церкви, Австро-Венгерской империи, Польши и даже отдельные представители интеллигенции России.

Подробнее: В Екатеринбурге представили книгу «Украинство» про антирусский конструкт

Нижневартовск в ожидании больницы

В югорском городе Нижневартовске уже семь лет не могут построить медицинский многопрофильный центр. Сдать его планировалось ещё в 2015 году. Теперь срок перенесён на 2019-й, но строительство снова отстаёт от графика.

Что мешало вовремя построить больницу, так необходимую 275-тысячному городу, и есть ли надежда? Об этом читайте в материале «Долгострой-невидимка»: когда Югра обретёт новую больницу?