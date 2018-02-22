Супруга осуждённого за педофилию дворника готовит голодовку и пикет

Тюмень, , 15:11 — REGNUM Тюменка, чьего гражданского мужа осудили на семь с половиной лет лишения свободы за развратные действия в отношении несовершеннолетних, пригрозила пикетом и голодовкой. Она утверждает, что её близкого человека оклеветали, признательные показания выбили под чудовищными пытками, а в суде не стали слушать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года две девочки 12 и 13 лет обвинили 47-летнего дворника, обслуживающего микрорайона «Южный», в сексуальных домогательствах. По словам подростков, к ним он приставал якобы в мае. Заявление на него они написали в июле. Молчали девочки якобы из страха перед дворником. Тем временем соседи девочек развернули кампанию в защиту дворника, которого, как они считают, оклеветали, и просили полицию защитить их от агрессивных «хулиганок, которые держат в страхе весь микрорайон».

Малолетние девицы, по словам соседей, ломают деревья, рвут цветы, рушат клумбы, пишут гадости на стенах, курят, матерятся, вымогают деньги, угрожая местью, оскорбляют уборщиц, дворников, пенсионерок, избивают детей.

«К дворникам и уборщицам они вообще ужасно пристают. Мол, позорники, такую работу делаете… То мусор, который они собирают, из рук у них выбьют, то шланги, которыми они цветы поливают, из рук вырвут, то в бытовку залезут — разворотят там все… Пакостят. Под машины кидаются — чтобы денег выпросить. У нас водители уже с опаской во двор заезжают… В начале лета я садила цветы у нас под балконом. Кое-как, на коленях, потому что у меня спина болит… Эти девочки проходили мимо и сказали: «Сажай, сажай, завтра их тут уже не будет». И ведь повыдергали все!.. Это видела моя соседка, сделала им замечание, они ей матом ответили… Обидно, конечно. Наглые и невоспитанные. Всё громят. В начале июля, помню, сделала им замечание — чтобы не ломали бордюр. Они на следующий день ехали на велосипеде и специально чуть не наехали на меня, чуть не сбили со словами: «А ну пошла с дороги, а то наедем!» Я кое-как отскочила. А мне нельзя делать резких движений — потом полторы недели пластом лежала», — рассказывала ранее прессе жительница района.

Не помогло обвиненному в педофилии дворнику и то, что заявившие на него девочки состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Да и петиция в инстанции и СМИ о «хорошем» Алике и «плохих хулиганках» с подписями не одной сотни соседей тоже не повлияла на исход дела. Тем временем суд руководствовался показаниями девочек.

«Очевидно, что отдел по делам несовершеннолетних давно должен был взять ситуацию под контроль и заниматься профилактикой их асоциального поведения. Но жалобы от жильцов копились годами, никакой реакции на них не следовало — ни бесед с родителями, ни штрафов. Вот и результат», — комментировал ранее ситуацию член Тюменского родительского комитета Андрей Добрынин.

По словам гражданской супруги обвиненного дворника Олеси Е., полицейские оправдывали поведение подростков, чтобы самим избежать наказания за бездействие. Об этом она пишет и в недавней петиции, и в различные ведомства второй год. Как и постоянно сообщает о пытках Алика с применением электрического тока, надеванием пакета на голову и удушением. Олеся Е. говорит, что Алик на суде давал показания, еле шевеля губами — его даже не слушали.

«С июля 2016 года и по настоящее время я не перестаю писать во все инстанции: прокуратура, следственный комитет, уполномоченному по правам человека, президенту РФ и так далее о вопиющем произволе правоохранительных органов. Со стороны Алика 50 свидетелей и около 300 подписей жителей микрорайона в его защиту, но воз и ныне там. После пыток резко ухудшилось состояние его здоровья, упало зрение, перекошено лицо, кровавые следы от наручников», — сообщает Олеся Е.

Женщина рассказала о нынешнем состоянии супруга, отбывающем наказание в ИК-2 Тюмени, который до 11 января 2018 года находился в больнице.

«Он практически ослеп, имея 100% зрение до пыток, у него инородный металлический предмет в глазу, он не может самостоятельно передвигаться, у него невнятная речь, никакое лечение ему не оказывают. Телевидение и журналистов категорически не пускают, не пускают даже по запросу. Позор судебной системе», — поясняет гражданская жена обвиненного дворника.

И обещает, что с 1 марта 2018 года она устроит голодовку.

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