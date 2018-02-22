Крушение Ан-148: помощь, пожертвования и жалобы

Орск, Оренбургская область, , 14:53 — REGNUM В Оренбургской области семьям погибших в авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля в Подмосковье, на сегодняшний день перечислено 25 выплат в размере 1 млн рублей каждая. Страховая компания в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивает на каждого погибшего 2 миллиона рублей страховой выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, по решению губернатора Оренбургской области Юрия Берга семьи погибших получают материальную помощь в размере 1 млн рублей из регионального резервного фонда. Аналогичную помощь оказывает и правительство Московской области, уже перечислено 17 выплат.

Организован социальный патронаж родственников, который позволяет быть в курсе их ситуации, оперативно реагировать на просьбы и проблемы. В спецфонд, открытый в Оренбуржье, перечислено более 5 млн рублей и России в помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-148. На 22 февраля на специальный расчётный счёт поступили 274 добровольных пожертвования от 168 граждан и 106 юридических лиц на общую сумму 5 073 818 рублей 83 копейки. Средства поступают как от оренбуржцев, так и жителей и организаций других регионов России.

«Фонд начал работу по многочисленным просьбам оренбуржцев, которые захотели поддержать людей в тяжелую минуту. Перечисление денежных средств — это добросердечное решение людей, которые не смогли остаться в стороне от общей беды», — отметили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Между тем в Орске сложилась неприятная ситуация. По данным портала orsk.ru, орчане сообщают о том, что в городе начали удерживать с заработной платы бюджетников деньги в помощь погибшим в результате крушения Ан-148. Информация поступает анонимно, потому что люди боятся санкций со стороны своего руководства.

Добавим, что 12 февраля глава региона и органы исполнительной власти приняли решение о перечислении однодневного заработка на специальный счёт, открытый для помощи пострадавшим. В этот же день на портале областного правительства соощили о том, что и муниципальные образования окажут такую помощь.

Комментируя ситуацию в Орске, заместитель главы города по внутренней политике Сергей Дунаев подчеркнул, что чиновники будут разбираться с руководителями, которые решили проявить инициативу, но этим самым вредят своим подчинённым — собирают с них принудительно средства. Всех, которого заставили сдавать деньги, просят звонить в приёмную администрации Орска.

По данным портала orsk.ru, как минимум в двух детских садах с воспитателей и нянечек добровольно-принудительно удержали денежные средства: в одном дошкольном учреждении с воспитателей — по 1000 рублей, с нянечек — по 500 рублей, в другом со счетов сотрудников были сняты по 300 и 150 рублей. Важно отметить, что люди не остались в стороне от общего горя, но их смущает, что оказывать помощь им приходится далеко не добровольно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолёт, следовавший из столичного аэропорта «Домодедово» в Орск. Все находившиеся на борту погибли: шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Среди пассажиров большинство составляли жители Оренбуржья. После появления информации и трагедии в городах Оренбургской области стали возникать стихийные мемориалы. Неравнодушные оренбуржцы зажигали свечи, несли живые цветы и игрушки в память о погибших. 12 февраля в регионе объявили днём траура. По сути же траур растянулся. На неделю отменили все увеселительные мероприятия. Регион до сих пор скорбит.

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